Antwerp Sprint Orienteering Meeting verwelkomt wereldtoppers

Alle grote oriëntatielanden sturen één of meerdere ploegen naar de Koekestad. De hoogstaande WRE sprint telt dan ook mee voor de world ranking. “Het is op de sprintafstand het grootste en sterkst bezette oriëntatie-evenement ooit in België”, stelt Jeremy Genar van het organisatiecomité. “We hebben in totaal 85 oriëntatielopers uit de top 100 van de wereld. 48 bij de mannen en 37 bij de vrouwen. Dat is nooit vertoond in België. Yannick Michiels staat overigens nog altijd op nummer één. Veel Tsjechen, Scandinaviërs en Zwitsers vaardigen hun sterkste ploegen af. Ze willen Yannick komen uitdagen op z’n eigen terrein.”

‘Ideale test voor WK’

Vrijdagnacht start het event met een mixed sprint relays. Maar het zwaartepunt ligt op zaterdag met de knock out sprint. “We hebben echt gefocust op de elites en we merken dat er veel sterke delegaties komen omdat ons wedstrijdprogramma exact hetzelfde is als op het WK. Dat identieke programma maakt het voor de oriëntatielopers een ideale test.”

Het is een echte stadsoriëntatie. “Voor de elites is het een snel en technisch parcours tussen de blokken in de smalle verbindingsstraatjes op Linkeroever”, verduidelijkt Jeremy Genar. “Je moet kunnen kaartlezen, maar tegelijkertijd ook een hoog tempo halen. Naast Yannick Michiels hopen we ook dat andere Belgische mannen als Wouter Hus en Warre De Cuyper ver kunnen geraken. We hebben gekozen voor de Zweedse speaker Per Forsberg die de nodige sfeer zal brengen. Hij is ook de vaste speaker voor het WK, hij kent de atleten door en door en komt oefenen voor het WK”, weet Genar.

De wedstrijd is goed te volgen voor het publiek. “Zaterdag is voor het publiek de leukste dag om te komen kijken. We werken met passages door de arena in de lagere school de Apenstaartjes. Het zijn korte wedstrijdjes van een achttal minuten. Ook zondagmiddag is het interessant. Dan is er trouwens ook een laagdrempelig event voor beginners dat in Merksem plaatsvindt. Een ideale kennismaking met de sport.”