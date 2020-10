Antwerp pakt nu 13 op 15 en sluipt dichter bij Club en Standard: “We denken nog niet aan de derby”

De generale repetitie beloofde alvast veel goeds. Ja, Antwerp FC profiteerde iets te royaal van het middagdutje en kwam snel op achterstand - what’s new op verplaatsing - maar net als de voorbije keren trokken de jongens van Ivan Leko ook nu weer recht wat scheef was. Al was dat deze keer allesbehalve evident, bekende de trainer ons.“Het is niet makkelijk geweest. Zonder de dokter, de materiaalmannen, de kinesist. Dan doet het deugd dat er toch een resultaat behaald wordt”, vertelde hij.

Corona spaarde ook Antwerp niet. Nieuwkomer Lukaku testte positief, ook basispion Seck kreeg een rood bolletje achter z’n naam. Morgen zijn er weer testen op de Bosuil, dinsdag volgen de resultaten. “Dan zal blijken wie er kan spelen en wie niet”, besloot Leko.

Dat spelen slaat dan in de eerste plaats op de Europese verplaatsing tegen Ludogorets, de eerste groepswedstrijd in de Europa League. Volgend weekend volgt dan de derby tegen Beerschot. “Maar aan die match denken we nu nog niet. In onze situatie kunnen we echt niet verder kijken dan de eerstvolgende wedstrijd. Ik hoop in de eerste plaats dat iedereen gezond blijft, en dat het weer snel alleen maar over voetbal gaat in plaats van corona”, zei Leko nog.

Ook verdediger Ritchie De Laet kwam nog eens terug op die ‘rare’ week. “Vanaf maandag hebben we zes dagen aan een stuk getraind, met twee verschillende kleedkamers”, legt hij uit. “Het was lang en voelde niet aan als een wedstrijdweek. Ik denk dat we het gezien de omstandigheden heel goed gedaan hebben. Morgen gaan we dit nog voelen, maar dan is het voorbij.” Of de verdediger schrik heeft van het drukke programma? “Het is al even geleden dat er nog zoveel midweekmatchen op het programma stonden, maar vroeger ging mij dat toch goed af. Ik wil niet liever als wedstrijden spelen.”