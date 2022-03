Antwerp Ladies pakt op slotspeeldag de scalp van de bekerwinnaar: “Een teamoverwinning”

Het bravourestukje was puur teamwerk. Het beginscenario zag er aanvankelijk niet zo rooskleurig uit. Ten eerste stond Lynne Vandriessche - dinsdagavond goed voor zes ‘killbloks’ - een heel jaar lang in de huppelhoek en mocht ze nu als midblokster starten. Anouck Van Bouwel - eigenlijk een hoekspeelster - werd ook op de middenpositie gezet. Ten tweede viel topscorer Caitlin Van de Perre al in de tweede set uit met een blessure. Dat maakt deze prestatie nog sensationeler. De ‘invalsters’ - eigenlijk een ongepast woord na deze zege - hielden het Antwerpse team overeind. Uiteraard, met steun van de beschikbare basisspeelsters. “We hadden deze week maar één keer in die opstelling getraind”, glundert Anouck Van Bouwel. “Ik trachtte vooral de ploeg te helpen, met al die noodscenario’s. Vroeger heb ik nog wel als middenspeelster gevolleybald. Wanneer er verschillende speelsters wegvallen zoals nu tegen Oudegem, dan zetten we met heel de ploeg onze schouders er nog eens extra onder.”

Service sleutel tot succes

“De service was het belangrijkste onderdeel om deze overwinning te behalen”, weet de 20-jarige studente kleuteronderwijs. “Dat was de sleutel tot dit succes. We hebben veel verdedigd, want we wisten dat we dikwijls in een één-tegen-éénsituatie zouden staan. Zaterdag ontmoeten we Charleroi. Tegen de Waalse ploeg hebben we nog wat recht te zetten. Deze overwinning geeft ons vertrouwen. We willen ons opnieuw bewijzen.”