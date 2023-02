Antwerp had gevoel dat er tegen Club Brugge meer in zat dan 0-0: “Teleurstelling overheerste na de match”

Antwerp en Club Brugge hielden mekaar zondagmiddag op de Bosuil min of meer in evenwicht. Toch maakte de Great Old misschien net iets meer aanspraak op een doelpunt. “In onze kleedkamer overheerste na de wedstrijd een gevoel van ontgoocheling”, vertelde Antwerps rechtsback Jelle Bataille achteraf aan de verzamelde pers. “Wij wilden graag revanche, nadat Club hier vorig seizoen kampioen was komen spelen. Bij de spelers en de supporters zat dat nog diep. Jammer genoeg is het dus niet gelukt van te winnen.”

“Als er één ploeg de volle buit verdiende, was het toch Antwerp”, ging Jelle Bataille verder. “Oké, wij hadden niet veel supergrote kansen, maar alleszins toch meer dan Brugge. Ik denk bijvoorbeeld aan de volley van Michel-Ange Balikwisha in de eerste helft en die van Ritchie De Laet in de tweede. Als het 2-0 was geworden, had niemand kunnen zeggen dat het onverdiend was. Maar oké, 0-0 in een topper is op zich ook niet slecht. Volgende week gaan we er weer vol tegenaan en dan moeten we het scoren er opnieuw in proberen te krijgen.”

Drie matchen zonder goal

Scoren lukte Antwerp in drie opeenvolgende wedstrijden niet. Na een 0-0-gelijkspel op Anderlecht en een 1-0-bekernederlaag op Union was er dus nu een nieuwe 0-0 tegen Club Brugge. Ook Antwerps aanvalsleider Vincent Janssen kreeg de bal niet over de lijn, al probeerde hij het eens met een verraderlijke zwabberbal. Voor het overige werd Janssen, die wel woog op de Brugse defensie, weinig in stelling gebracht.

“Buiten mij zijn er in onze ploeg nog wel jongens die kunnen scoren, hoor”, merkte Janssen in de mixed zone van het Bosuilstadion op. “We moeten nu niet te lang stilstaan bij die drie wedstrijden zonder goal. We hebben net tegen enkele moeilijke tegenstanders gespeeld. Bovendien gaven we in die drie matchen achteraan weinig weg. Tegelijk moeten we toegeven dat we tegen Brugge niet onze allerbeste prestatie afleverden. Oké, je verliest niet, maar dat was niet onze insteek vooraf. Thuis willen we altijd winnen. Positief is dan weer dat onze jonge gasten op het middenveld hartstikke goed hebben gespeeld. Zowel Arthur Vermeeren, Jurgen Ekkelenkamp als nieuwkomer Mandela Keita toonden dat ze veel kwaliteit hebben.”

Lees ook: meer voetbal in Jupiler Pro League

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.