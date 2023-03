Antwerp Giants zonder problemen voorbij Hammers Zwolle (57-81), eerste speelminuten voor Ferdinand Zylka.

basketbal BNXT-leagueTelenet Giants Antwerp kende geen problemen met Hammers Zwolle en behaalde een tweede zege op rij in de Elite Gold. Een vlot roterende coach Ivica Skelin zag zes spelers eindigen met dubbele cijfers. Na de 57-81 zege komt Giants op een gedeelde tweede plaats in de Elite Gold, achter leider Den Bosch.

Antwerp Giants was duidelijk een maatje te groot en te sterk voor Hammers Zwolle. Het moest niet tot het uiterste gaan om de thuisploeg opzij te zetten. Daarvoor was het klasseverschil te groot. De kersverse bekerwinnaar verscheen, ondanks een bewogen week met de bekerwinst en de blessure van Spencer Butterfield, geconcentreerd aan de opsprong en het liet de tegenstander nooit in de match komen.

Antwerp Giants domineerde zowat alle statistieken: afwerking (34% voor Zwolle tegenover 47% voor Giants), rebounds (35-45), assists (15-18) en balverliezen (17-8).

“Ik ben zeer tevreden met deze zege”, zegt general manager Eddy Faus. “Het was toch uitkijken hoe de ploeg zou reageren in de eerste wedstrijd zonder Spencer Butterfield. Vooral in defense hebben we onze job gedaan, we beperkten de tegenstander tot 57 punten.”

Aanvallend beschikte Antwerp Giants over verschillende opties. Zes spelers eindigden in de dubbele cijfers. Roby Rogiers en Reggie Upshaw waren topschutter met 12 punten. Thijs De Ridder blijft de sterke prestaties opstapelen. De power-forward eindigde met een double-double: 10 punten en 12 rebounds.

Zylka: 4 punten

Het was uitkijken naar de eerste wedstrijdminuten van Ferdinand Zylka in een Giant-tenue. De Duitser werd deze week weggehaald bij Brussels, als de vervanger van de onfortuinlijke Spencer Butterfield. Zylka kende een eerder onopvallend debuut. In 15 speelminuten lukte hij met 4 punten (2 op 6), 1 rebound, 1 assist en 2 steals.

“We zijn tevreden met wat we zagen van Ferdinand. Vergeet niet dat hij maar twee keer met de ploeg heeft getraind. Defensief deed hij zijn job. Aanvallend is hij nog aan het zoeken naar zijn plaats.”

Antwerp Giants deed een uitstekende zaak in het klassement. Door de 57-81 zege tegen Zwolle komt het op een gedeelde tweede plaats in de Elite Gold, samen met Oostende, Kangoeroes Mechelen en Leiden. Ondanks twee opeenvolgende nederlagen blijft Den Bosch aan de leiding.

“We mikken op een goede uitgangspositie, de top-twee in het Belgische klassement van de Elite Gold. Dan moeten we geen voorronde spelen in de play-offs en zijn we rechtsreeks geplaatst voor de halve finale.”

