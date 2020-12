Antwerp Giants wint zijn eerste Europese wedstrijd tegen Lietkabelis: “We zagen een team op het terrein”

“Ik ben enorm trots op mijn spelers”, zegt coach Christophe Beghin. “We toonden veel karakter. Niet vanzelfsprekend als je al bent uitgeschakeld voor de tweede ronde. Deze eerste zege is belangrijk voor de sfeer in de ploeg.”

“Om competitief te zijn hebben we iedereen nodig, moet elke speler zijn taak uitvoeren. Tegen Lietkabelis was iedere speler klaar. We zagen een ploeg op het terrein met spelers die zich opofferden voor de ploeg. Iedereen voerde zijn taak uit.”

Een zenuwachtige start van de ploeg, met drie missers en 2 balverliezen, en acht punten van spelverdeler Vinales kostte Kenneth Smith al na vier minuten een plaats op de bank. Deze gedurfde maar terechte vervanging van coach Christophe Beghin deed de match kantelen. De ingevallen Niels Van Den Eynde bracht creativiteit en, misschien nog het belangrijkste, weer speelvreugde in de ploeg.

“We hadden steeds controle over het wedstrijdverloop”, zegt Jalen Jenkins. “Ook toen Lietkabelis in het vierde quarter gelijkmaakte, panikeerden we niet en bleven we kalm. De laatste weken zijn we als ploeg gegroeid en we hebben onze sterke punten beter uitgespeeld. Dit maakte het verschil.”

Veel uitblinkers

Antwerp Giants telde veel uitblinkers. Elke speler leverde een bijdrage. Vincent Kesteloot en Dennis Donkor verzetten bergen energie in verdediging. Vrenz Bleijenbergh toonde zich met vier driepunters trefzeker van achter de boog. Jalen Jenkins strooide zes assists uit. Kenneth Smith herpakte zich uitstekend en loodste met 11 punten zijn ploeg doorheen het spannende slotquarter. Dave Dudzinski was een rustbaken. De kapitein was weer zeer betrouwbaar, sleurde zijn ploeg door de moeilijke momenten en eindigde met 11 punten, 5 rebounds en 3 assists..

“Die eerste zege is een grote opluchting”, zegt Dave Dudzinski. “Hier hebben we hard voor gewerkt. We waren al enkele keren dicht bij de eerste zege maar gaven die toen nog weg. Dit voelt ongelooflijk.”

“Het verschil met de vorige wedstrijden ? Defensief hebben we onze job gedaan. De defensieve rotatie werd uitstekend uitgevoerd. We gaven Lietkabelis weinig open shots. En we kregen sterke invalbeurten van Niels en Vrenz die de ploeg de nodige impulsen gaf. Ondanks de enorme foutenlast hebben we het slim uitgespeeld.”

Volgende week sluit Antwerp Giants zijn Europese campagne af met een verplaatsing naar de ongeslagen leider Bologna.