Antwerp Giants wint tegen Limburg United en neemt afscheid van Kenneth Smith: “Niet overhaast beslissen over vervanger”

Kenneth “Speedy” Smith speelde zaterdag zijn laatste wedstrijd voor Antwerp Giants. De Amerikaanse spelverdeler bereikte een akkoord met de Franse topklasser Limoges en vloog zondagmorgen al naar zijn nieuwe club. Limoges is een Franse traditieclub die zijn successen (onder meer winst inde Euroleague) vooral in de vorige eeuw behaalde.

“We kijken niet onmiddellijk uit naar een vervanging”, zegt manager Guy Muya. “We wachten af hoe alles verder evolueert de komende weken. We willen geen overhaaste beslissing nemen. We volgen de markt, kijken uit naar een opportuniteit en dan zien we verder.”

Antwerp Giants is het aan zijn status bijna verplicht om een vervanger in te halen. Om zijn fans gerust te stellen. Om de coachingstaff de sportieve ambities te doen realiseren. En ook naar de spelersgroep toe. Want het volledige leiderschap van de ploeg nu al op de frêle schouders van Niels Van Den Eynde leggen, is niet verantwoord. Dat zou toch te veel druk leggen bij de beloftevolle spelverdeler, die nog altijd maar aan zijn eerste seizoen in eerste klasse bezig is.