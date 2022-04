Antwerp Giants wint slotwedstrijd tegen Feyenoord en klimt nog naar de vierde plaats. Kandidaat-coach Ivica Skelin zit in de tribune.

Na een ruime 71-91 zege tegen Feyenoord heeft Telenet Giants Antwerp zich op de slotspeeldag van de Elite Gold League verzekerd van de vierde plaats en thuisvoordeel in de kwartfinale van de play-offs tegen Bergen. Ivica Skelin, kandidaat voor de coachingjob, was op de wedstrijd aanwezig.

Antwerp Giants behaalde tegen Feyenoord een derde opeenvolgende zege. Eén helft klampte de thuisploeg aan. Eén stevige spurt in het derde quarter legde de wedstrijd in een definitieve plooi. Bij 49-57 plaatste Giants een 0-22 spurt naar 49-79. Alle twaalf spelers, waarvan vijf in dubbele cijfers, kwamen tot scoren. In aanloop naar de start van de play-offs roteerde coach Luc Smout met al zijn spelers. Matt Tiby, die dinsdag nog langs de kant bleef, ondervond geen hinder meer van zijn voetblessure.

“We hebben onze job gedaan”, zegt Dennis Donkor. “In het derde quarter verhoogden we het tempo en maakten we de kloof.”

Door de zege tegen Feyenoord, gecombineerd met de nederlaag van Bergen tegen Den Bosch, is Antwerp Giants nog naar de vierde plaats opgeklommen. Giants heeft in extremis nog thuisvoordeel in de kwartfinale van de play-offs kunnen afdwingen.

Antwerp Giants komt in de kwartfinale van de play-offs uit tegen Bergen. De eerste wedstrijd wordt dinsdag gespeeld in de Lotto-Arena. Wedstrijd twee volgt op donderdag in Bergen. Een eventuele derde en beslissend duel wordt in Antwerp gespeeld.

Nieuwe coach

Aandachtig toeschouwer in de Rotterdamse Topsporthal was Ivica Skelin (48j). De Kroaat is kandidaat voor de coachingjob bij Antwerp Giants.

“Ivica Skelin is één van de kandidaten om de coachingpositie over te nemen”, zegt manager Guy Muya. “Er is geen akkoord.”

Ivica Skelin was reeds eerder actief in België. In 2001 begon hij als assistent-coach bij Pepinster. Daarna was hij coach bij Pepinster, Leuven en Charleroi. In 20212 verhuisde Ivica Skelin naar Nederland waar hij Groningen naar de titel (2014) en beker (2014 en 2015) leidde. Hij coachte ook één jaar Den Bosch. Dit seizoen was hij actief in Polen bij Torun. Met deze club werd Skelin zopas uitgeschakeld in de Poolse play-offs door Wloclawek.