Antwerp Giants wint opener Elite Gold tegen Groningen: “Er sloop nervositeit in de ploeg.”

Telenet Giants Antwerp heeft zijn opener in de Elite Gold van de cross-border fase gewonnen. Groningen toonde zich een taaie tegenstander die pas in de slotminuut kraakte. Uitblinker Desonta Bradford leidde Giants in de Lotto-Arena naar een 88-81 zege.

Meer dan 35 minuten had Antwerp Giants tegen Groningen de leiding. Maar het was knokken tot de slotminuut om de zege thuis te houden. Op het einde van het derde quarter zag het er helemaal anders uit. Na een 22-6 run liep Giants weg naar 70-52. Giants zegezeker ? Neen. Het vergat de match definitief af te maken. Niet de eerste keer dit seizoen.

“De wedstrijd is niet voorbij tot het laatste fluitsignaal”, zegt uitblinker Desonta Bradford. “Groningen gaf niet op, het bleef knokken. En het maakte een stevige comeback. Groningen kwam dreigend opzetten maar op de juiste moment lukten we de belangrijke korven.”

Alles-of-niets offensief

“De driepunter van Williams op het einde van het derde quarter deed we wedstrijd alsnog kantelen”, zegt coach Ivica Skelin. “Een tussenspurt gaf Groningen vertrouwen. Toen de kloof onder de tien punten kwam, sloop er nervositeit in onze ploeg.”

“We hadden de wedstrijd onder controle maar defensief maakte we in het vierde quarter te veel fouten. In tien minuten en één seconde incasseerden we 29 punten. We hadden de mogelijkheden om de match eerder af te maken. Maar dat deden we niet.”