Antwerp Giants wint na verlenging tegen Limburg United en start de crossborder-fase vanop de tweede plaats. Coach Skelin: “De interlandbreak komt net op tijd.”

Antwerp Giants heeft hard moeten knokken voor zijn twaalfde seizoenszege. In een wedstrijd waarin het na de rust, op één fase na, steeds de leiding had, kon Giants pas na vijf extra minuten definitief afstand nemen van de tegenstander.

“Na de twee nederlagen tegen Oostende wilden we zo snel mogelijk weer een overwinning behalen”, zegt Thijs De Ridder, die met 11 punten, 7 rebounds en 3 assists een complete wedstrijd neerzette. “De frisheid ontbrak. Veel spelers toonden vermoeidheid. We wisten dat de eerste plaats niet meer mogelijk was, maar wilden de eerste competitiefase afsluiten op de tweede plaats. Makkelijk ging het niet, want Limburg bleef fel aanklampen. We zijn enorm tevreden dat we die laatste wedstrijd winnend hebben kunnen afsluiten.”

Toen Antwerp Giants langs uitblinker Desonta Bradford (27 punten en 7 rebounds) en Jean-Marc Mwema (16 punten, 4 driepunters ven 7 rebounds) na de rust naar 53-45 wegliep, leek Limburg United te kraken.

“Op het moment dat we in het derde quarter de wedstrijd definitief leken te beslissen, lukte Limburg weer de aansluiting”, zegt coach Ivica Skelin. “Op het einde van de match hadden we enkele mogelijkheden om de match af te maken, maar namen we niet de juiste beslissingen.”

Interlandbreak

Antwerp Giants sluit de eerste competitiefase af op de tweede plaats. Het opent de crossborder-fase op vrijdag 3 maart met een thuiswedstrijd tegen Groningen. Het krijgt nu bijna twee weken tijd om de batterijen weer op te laden.

“De interlandbreak komt net op tijd. De energietank loopt leeg. De voorbije 44 dagen speelden we 12 wedstrijden. Bij sommige spelers, bij onder meer Spencer Butterfield, is de vermoeidheid duidelijk zichtbaar. Een andere speler (Reggie Upshaw, nvdr) was vrijdag voor een mri-onderzoek naar het ziekenhuis. Het resultaat was minder erg dan gevreesd maar we blijven voorzichtig en alles van kortbij opvolgen.”

“De spelers krijgen nu vrij tot donderdag. Dan beginnen we aan de voorbereiding van de crossborder-fase. Drie spelers zijn opgeroepen voor de Belgian Lions. Roby maakte al deel uit van de selectie, Jean-Marc is al jaren een vaste waarde en voor Thijs is het een grote stap.”