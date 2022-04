Antwerp Giants wint jubileumeditie van Night of the Giants in Sportpaleis tegen Den Bosch

Een succesvolle jubileumeditie van de Night of the Giants in het Antwerpse Sportpaleis. Na een intense, defensieve prestatie won Telenet Giants Antwerp de tiende editie tegen Den Bosch met 69-53. En ook naast het terrein kreeg Giants goed nieuws. Hoofdsponsor Telenet verlengde zijn sponsorcontract met vier jaar.

Huppelende cheer-girls, 11000 fans, een uitbundige atmosfeer: verschillende Antwerp Giants-spelers waren onder de indruk van de wedstrijdomstandigheden. De aanvangsminuten verliepen verkrampt. De afwerking bleef achterwege. Giants miste 11 van zijn eerste 13 shotpogingen. Den Bosch strafte dit af en liep uit naar 6-14.

Een time-out van coach Smout bracht rust over de ploeg. Eens Giants zijn zenuwen onder controle had, greep het de controle over de wedstrijd. Jean-Marc Mwema stak het vuur aan de lont. De kapitein nette acht opeenvolgende punten met twee driepunters en een verschroeiende dunk. Giants nam de leiding over 18-16. De decibelmeter schoot omhoog in het Sportpaleis. Dennis Donkor nam de scoordersrol over. Zijn zeven punten op rij hielden de Sinjoren naast Den Bosch. (28-27).

“Defensief hebben we onze job gedaan”, zegt Dennis Donkor, . Als je 53 punten tegen krijgt, dan weet je dat je een grote kans hebt om te winnen. We hebben de schutters van Den Bosch niet de kans gegeven om in de match te komen. Aan deze prestatie kunnen we ons optrekken .”

Felle duels

Defensief bleef de aandacht intact. De schutters van Den Bosch kregen geen ruimte. Price en Mahuni, in de eerste wedstrijd samen goed voor 40 punten, werden van kortbij geschaduwd door Brown en Hands en kwamen deze keer niet verder dan 5 schamele punten.

Antwerp Giants perste er nog een stevige eindspurt uit. Jaylen Hands voelt zich steeds meer comfortabel in de rol van spelverdeler en dat straalt zich uit naar het ploegspel.

“Dit was een knappe teamprestatie”, zegt Jaylen Hands. “Verschillende spelers, zoals Niels Van Den Eynde, hebben zich laten gelden. Als we deze defense kunnen vasthouden, zullen we als team enkel maar beter worden. Tijdens mijn universiteitsjaren in Los Angeles aan UCLA speelde ik altijd als spelverdeler. Deze positie heeft mijn voorkeur. Ik probeer iedereen in het spel te betrekken.”

Een bom en een knappe drive van Niels Den Eynde gaf Giants zijn grootste voorsprong: 37-29. Na de rust (39-33) werd de intensiteit scherper, de duels feller, de contacten bitsiger. En dat had zijn invloed op het scorebord. Beide ploegen kwamen nog amper tot scoren. Vijf korven voor Giants, vier voor Den Bosch. Na driekwart wedstrijd hield Giants zijn bonus intact: 50-43.

Niels Van Den Eynde: topschutter

In dit fysieke spel bleef Cameron Krutwig overeind. Een hookshot met zijn linker, een assist voor Mwema. Plots vond Giants weer zijn momentum. Na 54-48 scoorde Van Den Eynde zes van de tien volgende Giants-punten. De spelverdeler, die vorige week zijn transfer naar Luik bekendmaakte, werd topschutter met 13 punten. Niels De Ridder dunkte de eindcijfers op het bord. Het Sportpaleis daverde. De 69-53 zege is een ferme opsteker voor Antwerp Giants.

“Defensief leverden we een sterke prestatie”, zegt coach Luc Smout. “Ook de spelers die van de bank kwamen konden de intensiteit vasthouden. Aanvallend misten we te veel open kansen. Zonder Elvar Fridriksson zoeken we nu terug naar automatismen.”

Giants-Feyenoord

Antwerp Giants moet nog twee wedstrijden afwerken in Elite Gold. Dinsdag ontvangen de Sinjoren in de Lotto-Arena Feyenoord Rotterdam.

Quinten Smout (20j) ondertekende deze week een tweejarig contract bij Antwerp Giants. De 1m95 grote spelverdeler is dit seizoen één van de sterkhouders van de tweede ploeg, die op een zucht van de titel en promotie staat in Top Division 2.

Antwerp Giants: Tiby 7, Van Den Eynde 13, D’Espallier 0, N. De Ridder 4, Rogiers 4, Hands 9, Brown 4, Krutwig 9, Mwema 10, Donkor 9.

Den Bosch: Van Vliet 7, Maxhuni 2, Kherrazi 7, Helfrich 3, Hammink 10, Van der Mars 11, Lauthier-Ogunleye 2, Price 3, Stilma 8, Mounce 0.

Quarters: 21-18, 39-33, 50-43, 69-53.