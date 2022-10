Antwerp Giants weggeveegd door Kangoeroes Mechelen. Club geraakt niet uit negatieve spiraal waarin het sinds vorig jaar verkeert.

Antwerp Giants geraakt niet uit de negatieve spiraal waarin het sinds vorig seizoen verkeert. Onbegrijpelijk dat deze ploeg zo ver is weggezakt. Cohesie, ploegspel, taakverdeling: (nog steeds) niets van terug te vinden tussen de lijnen.

Defensief was het één chaos. Kangoeroes scoorde elk quater minstens 20 punten. Met reeds 32 in het eerste deel. Het werkte af aan 63%. Het lukte 10 van zijn 21 driepuntpogingen. De rebounddominantie van Kangoeroes (39-20) was overweldigend en veelzeggend.

“We hadden grote defensieve problemen”, zegt coach Ivica Skelin. “In 1-tegen-1 situaties, 2-tegen-2 situaties. Mechelen domineerde en controleerde de wedstrijd veertig minuten lang.”

“Het resultaat maakt duidelijk hoe we de wedstrijd hebben ondergaan. 54 punten bij de rust, 99 aan het einde. Er was geen intensiteit. We waren mentaal niet klaar voor deze wedstrijd. Het was een complete black-out.”

Afscheid van Watson

Antwerp Giants telt nu één zege en twee nederlagen. Met één wedstrijd minder gespeeld staat het op de laatste plaats in het klassement.

“Natuurlijk zijn we bezorgd. We leden twee nederlagen met groot verschil. We zijn niet competitief. Iedereen moet bezorgd zijn.”

“De voorbije wedstrijden lagen de problemen meestal in offense. Tegen Kangoeroes was het aan de twee kanten van het terrein, zowel in aanval als in verdediging. Ik denk niet dat onze spelers op één dag alle defensieve regels en afspraken zijn vergeten. Om welke reden dan ook was de ploeg vandaag compleet afwezig. Daar moeten we zo snel mogelijk een verklaring voor vinden.”

Antwerp Giants nam zaterdagavond afscheid van Maurice Watson. Samen met Thijs De Ridder, co-topschutter met 18 punten, deelde de Amerikaanse spelverdeler niet in de malaise. Watson eindigde met 18 punten en 4 assists.

“Ik heb deze wedstrijd zoals alle andere wedstrijden gespeeld. Ik probeerde mijn ploeg te leiden. Dit was mijn laatste wedstrijd. De samenwerking stopt met veel respect voor elkaar. Of ik reeds een andere ploeg heb? Daar ga ik niet op reageren. Dat laat ik over aan mijn manager.”

