Antwerp Giants vindt geen antwoord op de aanvalsgolven van Den Bosch en gaat onderuit met 95-81. Coach Luc Smout: “Het verschil op het scorebord is te groot”

Met drie driepunters van Markel Brown (2x) en Matt Tiby deelde Antwerp Giants de eerste prik uit (3-9). Den Bosch was niet onder de indruk en nam na 19-20 de leiding definitief over. Giants verwaarloosde zijn insidespel, zocht tevergeefs naar succes van achter de driepuntlijn (7 op 26). Een raakmikkende Dennis Donkor veegde een eerste uitloper (31-20) nog uit.

“In de beginfase verrasten we met enkele snelle driepunters”, zegt coach Luc Smout. “Maar we blijven die snelle shots opzoeken. We moeten meer evenwicht krijgen in ons aanvalsspel. Momenten van snel spelen moeten afgewisseld worden met meer georganiseerde en gecontroleerde periodes.”

Tot 40-39 klampte Giants aan. De Nederlandse traditieclub duwde stevig door naar 69-49. De Sinjoren vonden geen antwoord op de aanvalsgolven en de vlotte balcirculatie van de tegenstander. Frustraties resulteerden in technische fouten voor coach Luc Smout, Roby Rogiers en Markel Brown. De defensieve stops bleven achterwege. Den Bosch telde 54 punten bij de rust, 78 na drie quarters. Dan wordt het moeilijk om een wedstrijd te winnen.

“Den Bosch was de betere ploeg. Het verschil op het scorebord was te groot en geeft niet het juiste resultaat weer. We hadden de kansen om de kloof te verkleinen maar op die momenten gaven we enkele makkelijke korven weg en gaan we weer naar de snelle shots. ”

Elf aanvallende rebounds

Op verschillende cruciale posities lag Giants te veel onder. Markel Brown (12ptn) opende sterk met twee driepunters en acht punten in het eerste quarter. De volgende drie quarters kwamen daar nog amper vier punten bij. Aan de overkant eindigde Austin Price met 20 punten en vier driepunters.

Matt Tiby (6ptn, 5rbs) werd in zijn rechtstreeks duel gedomineerd door de Amerikaan Michael Carlson (18ptn, 3 driepunters, 8rbs). Elvar Fridriksson (18ptn, 2 driepunters, 6ass) moest in cijfers niet onderdoen voor zijn tegenstander Maxhuni (22ptn, 4 driepunters, 5ass). Maar de Finse spelverdeler van Den Bosch bracht meer organisatie en structuur in zijn ploeg.

“Den Bosch deed ons pijn onder de borden. Het pakte elf aanvallende rebounds. En zocht dan onmiddellijk naar een vrije speler achter de driepuntlijn.”

Dennis Donkor bevestigde zijn uitstekende vorm. De Antwerpse vleugelspeler lukte vier van zijn vijf doelpogingen en scoorde 13 punten met twee driepunters. Met 11 punten en 8 rebounds mag Roby Rogiers terugblikken op een goede prestaties.

Dit weekend geen competitiewedstrijd voor Antwerp Giants. Volgende week donderdag oefent het tegen Den Helder. Zondag 27 maart is er de derde Elite Gold-wedstrijd tegen Groningen.

Niels De Ridder bleef met een enkelblessure langs de kant. Dit weekend volgt er een MRI-scan om de ernst van de blessure vast te stellen.