Antwerp Giants succesvol op de BNXT-awards: drie prijzen voor Thijs De Ridder, Ivica Skelin coach van het jaar

voetbal vierde provinciale C WIK Boekel na één jaar al terug naar derde: “Na het verdriet van vorig seizoen blij voor Magda en Ronny”

Na één jaar is WIK Boekel weer derdeprovincialer. Dankzij een 7-0-zege tegen de beloften van KSV Geraardsbergen is het team van speler-trainer Kenneth Botteldoorn zeker van de titel in vierde C.