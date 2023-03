Antwerp Giants speelt derde bekerfinale in vijf jaar: “Alles geven zodat je zonder spijt kan terugkijken”

Telenet Giants Antwerp maakt zich klaar voor de bekerfinale dit weekend tegen Oostende. Na zeges in 2019 en 2020 tegen respectievelijk Oostende (70-76) en Charleroi (78-83) kan Giants voor de derde keer in vijf jaar de beker naar boven steken. Enkele hoofdrolspelers van de vorige edities blikken terug op de vorige triomfen.

Coach Roel Moors was de architect van één van de meest succesvolle campagnes die Antwerp Giants ooit beleefde in zijn clubgeschiedenis. In 2019 veroverde Giants de beker, speelde het de play-off-finale en pakte het de derde plaats in Champions League.

“Die bekerzege was speciaal, zoals heel dat jaar”, herinnert Roel Moors. ”De omgeving, de zaal en de fans maakten er een unieke beleving van. Elke speler was klaar voor deze match. We beschikten toen over veel individuele kwaliteiten maar de wedstrijd was één totale teamprestatie. Ons overwicht was groter dan het eindresultaat. Voor velen was deze beker een eerste trofee. Ook voor mezelf als coach. Voor verschillende spelers was de bekerzege de start van een schitterende carrière.”

Dave Dudzinski is één van de weinige Giants-spelers die beide finales speelde en won. Sinds 2021 speelt de voormalige Giants-kapitein in Turkije bij Bursaspor waarmee hij vorig seizoen de finale van de EuroCup speelde.

“Ik ben enorm blij met de ommekeer die Giants dit seizoen meemaakte”, zegt Dave Dudzinki. “Ik had het geluk om twee keer de beker naar boven te mogen steken. De ambiance tijdens de finales was fantastisch. Hoe beide fangroepen hun ploeg aanmoedigden. Onvergetelijk. Ik hoop dan ook dat Giants zondag de beker mee naar Antwerpen brengt.”

“Remember Malaga”

Na de bekerzege in 2019 met Antwerp Giants beleefde Tyler Kalinoski vorige maand een nieuw basketsprookje. De Amerikaan schakelde met Malaga in het Spaanse bekertoernooi de topploegen Real Madrid en Barcelona uit om daarna de finale te winnen tegen Tenerife.

“Ik herinner mij de ontvangst en de uitbundige viering met de fans toen we aan het trainingscentrum in Antwerpen arriveerden”, zegt Tyler Kalinoski. “De spelers moeten zondag alles geven. Zodat je zonder spijt kan terugkijken wat het resultaat ook mag zijn. Giants vertrekt misschien als underdog. Maar dat waren wij dit seizoen met Malaga in het Spaanse bekertoernooi ook.”

Ismaël Bako beleefde in 2019 zijn doorbraakseizoen. Met Paris Lee vormde de center één van de spectaculairste duo’s op de basketvelden. In 2019 werd Bako verkozen tot speler van het Jaar en werd hij opgenomen in het beste vijftal van de Champions League.

“De dag zelf kon ik niet wachten om aan de finale te beginnen”, zegt Ismaël Bako. “Zo keek ik er naar uit. Ondanks een ruime voorsprong moesten we knokken tot de laatste minuut. De ontlading na de zege was dan ook enorm. Het zal zondag een moeilijke opgave worden. Maar de spelers moeten genieten van deze momenten. En alles geven en niet te veel nadenken.”