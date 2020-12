Antwerp Giants sluit het jaar af met overtuigende winst tegen Brussel: “Na de rust tegenstander beperkt tot 21 punten”

Een eerste uitloper (27-16) kon Antwerp Giants niet vasthouden. Bij de rust (38-38) kon het dan ook nog alle kanten uit.

“In de eerste helft speelden we niet altijd met de juiste intensiteit”, zegt coach coach Christophe Beghin. “Vooral in het tweede quarter verschenen we te relaxed op het terrein. Een probleem waarmee we al langer kampen dit seizoen. Je kan een mindere match hebben in aanval, maar nooit in defense. Dat is kwestie van willen, van agressiviteit.”

Na de rust was de Antwerpse pletwals niet meer te stoppen. Met daarbij een stevige Belgische inbreng. Vrenz Bleijenbergh, Vincent Kesteloot, Dennis Donkor en Niels Van Den Eynde scoorden in de tweede helft 30 van de 46 Giants-punten. Van 49-46 evolueerde de score via 62-46 naar 69-48.

“Na de rust zag ik een andere ploeg. We beperkten de tegenstander tot 21 punten. Daar maakten we het verschil. Door onze sterke verdediging, verhoogden we het tempo in aanval. We vonden ons ritme, we lukten makkelijke korven. Als team speelden we een veel betere tweede dan eerste helft.”

Teamprestatie

Antwerp Giants behaalde tegen Brussel zijn vierde opeenvolgende competitiezege. En voor het eerst kwam de overwinning er door een zeer overtuigende teamprestatie. Coach Beghin loofde zijn spelers.

“In de vorige wedstrijden waren we niet altijd consistent, speelden we te wisselvallig. We konden moeilijk een voorsprong vasthouden. Dat was en is een werkpunt. Tegen Brussel deden we een veel betere job. Toch al voor dertig minuten, nog niet voor een volledige match. Het kan nog beter.”

Na de vijfde fout van Ibrahima Fall (36min) koos coach Beghin in de resterende speeltijd voor het Belgisch vijftal Van Den Eynde, Donkor, Kesteloot en de broers De Ridder. In de slotfase kregen ook Augustijnen en Willems nog speelgelegenheid.

“De jonge spelers maken al enkele maanden deel uit van de kern. Het was het moment om ze in te brengen en te belonen. Ze hebben de voorbije maanden heel hard gewerkt.”

Giants-Den Bosch

De spelers van Antwerp Giants krijgen één week vrij. Op zondag 27 december wordt de training hervat. Op woensdag 30 december speelt Giants een oefenwedstrijd tegen het Nederlandse Den Bosch.

In zijn eerste wedstrijd met Limoges lukte Kenneth Speedy Smith, die vorige week zijn laatste wedstrijd voor Antwerp Giants speelde, de winnende korf in de slotseconde. De Amerikaanse spelverdeler eindigde met 4 punten en 8 assists.