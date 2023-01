Antwerp Giants schakelt Luik uit en kwalificeert zich voor de bekerfinale. Jean-Marc Mwema: “Topreactie van de ploeg”

Feestavond in de Lotto-Arena. Telenet Giants kwalificeerde zich probleemloos voor de finale van de beker van België na een overtuigende 91-60 zege. Luik vormde in de terugmatch van de halve finale geen bedreiging voor een ontketende thuisploeg. De Giants-fans mogen zich opmaken voor een derde bekerfinale in vijf jaar.

Antwerp Giants speelt op 12 maart in Vorst de bekerfinale. Tegenstander is Oostende. Het blijft een straffe stunt wat Giants heeft gerealiseerd. Drie maanden geleden hing de fel geplaagde club in de touwen. Vier Amerikaanse wissels later heeft het een ticket afgedwongen voor de finale. Verbazingwekkend.

De beslissing viel nog in de eerste helft. Met een 22-0 spurt gespreid over het eerste en tweede quarter werd de handicap van 13 punten uit de heenmatch geneutraliseerd. Van 21-20 ging het naar 43-20. De kwalificatie kwam niet meer in gevaar. Einduitslag: 91-60.

Het resultaat van een indrukwekkende collectieve prestatie. Met vijf spelers in de dubbele cijfers. Een afwerking van meer dan 52% (31 op 59) met daarbij 17 op 34 driepunters. Een schril contrast met de statistieken uit de heenmatch: 19 op 69 met 4 op 31 driepunters..

Jean-Marc Mwema glunderde na de wedstrijd. Met 14 punten, vier driepunters en 3 rebounds had de kapitein een groot aandeel in de kwalificatie.

“Topreactie van de ploeg”, zegt Mwema. “Ik had mijn ploegmaats voor de match gezegd: aanvallend verwacht ik geen problemen, laat ons focussen op de defense. En dat hebben we gedaan. Luik kwam de laatste drie quarters niet verder 40 punten. Dat is top.”

“We verschenen met een andere instelling op het terrein. De coach had maar een paar woorden op zijn bord geschreven: energie en samenspel. Dat hebben we perfect uitgevoerd. Basketten kunnen we allemaal. De juiste aanpak, instelling en agressiviteit: dat is het belangrijkste”

Volledig scherm Jean-Marc Mwema balt de vuisten. © BELGA

Oostendse delegatie

Een Oostendse delegatie, met onder meer coach Dario Gjergja en Dusan Djordevic, was aanwezig in de Lotto-Arena. Op 12 maart is de kustploeg de tegenstander in de bekerfinale.

“Het bereiken van de finale is geen einddoel. We willen meer. We willen die beker naar boven steken. Het zal leuk worden. We spelen nog twee competitiewedstrijden tegen Oostende voor de bekerfinale. Dat wordt een interessante krachtmeting. We kijken er naar uit. Met vertrouwen. Op deze manier kunnen we tegen iedereen winnen.”

Na de heenmatch in Luik greep coach Ivica Skelin in. Hij haalde Desonta Bradford en Roby Rogiers naar de bank. In hun plaats begonnen Brandon Anderson en Ivan Marinkovic aan de match.

“Ik was niet tevreden over de prestatie van Robby Rogiers en Desonta Bradford in de heenmatch”, zegt coach Skelin. “Daarom voerde ik de wissels door. Maar ze hebben knap gereageerd. Met drie driepunters lag Desonta aan de basis van de beslissende spurt. Robby pakte zeven rebounds. Dat is zijn hoogste aantal van het seizoen. We rekenen op alle spelers. Ook op diegene die van de bank komen.”

Competitie

Zaterdag staan Antwerp Giants en Luik voor de derde keer op één week tijd tegenover elkaar. Deze keer voor de competitie. Een belangrijk duel in de strijd voor Elite Gold. Met een zege is Giants zo goed als zeker van een plaats bij de top-vijf.

Giants: Anderson 10, Smout 3, Bradford 15, D’Espallier 4, De Ridder 7, Marinkovic 5, Rogiers 6, Butterfield 13, Mwema 14, Upshaw 14.

Luik: Potier 0, John Jr 2, Lemaire 0, Bogaerts 14, Bruwier 0, Noterman 2, Dragan 19, Rodriguez 5, Tumba 5, Cambo 6, Van Den Eynde 7.

Quarters: 30-20, 52-31, 75-46, 91-60.