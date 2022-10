Antwerp Giants plaats zich voor kwartfinale van de beker. Coach Skelin: “We maakte de kloof reeds in de eerste helft.”

Een uitstekende eerste helft besliste de wedstrijd al voor de rust. Antwerp Giants had bij 22-23 de tienpunten-handicap weggeveegd en leidde halfweg met 38-60. Aanvallend speelde het zijn gestaltevoordeel uit (17 aanvallende rebounds) en werden de grote jongens inside opgezocht. In verdediging legde Giants Lambrecht en Robeyns stil. De Oostkampse schutters kwamen voor rust niet tot scoren. Giants had zijn huiswerk gedaan.

“In de eerste helft hebben we een uitstekende job gedaan”, zegt coach Ivica Skelin. “Daar hebben we de kloof al gemaakt. Na de rust verdween de concentratie. Ik kon de meeste spelers speelminuten geven. Verschillende kernspelers kregen voldoende rust want binnen drie dagen wordt de volgende wedstrijd al gespeeld.”

De Ridder: 30 punten

Thijs De Ridder bevestigde zijn uitstekende vorm. Hij scoorde 30 punten uit een 14 op 16. Een afwerking van meer dan 87%. Seppe D’Espallier speelde een complete wedstrijd en eindigde met 15 punten met 4 driepunters, 6 assists en 5 rebounds. Quinten Smout nette 4 driepunters.

“Het gameplan was om vooral inside te werken. Thijs was zeer sterk. Seppe en Quinten waren trefzeker vanop afstand. Het is goed voor de ploeg dat we met Seppe een bijkomende outside-scoorder hebben. Dat was tot nu toe niet ons sterkste punt.”

In de kwartfinale komt Antwerp Giants uit tegen Leuven, dat ruim ging winnen op Comblain (73-108).

Maurice Watson en Quentin Goodin, vorige week doorgestuurd bij Antwerp Giants, hebben ondertussen een nieuw onderkomen. Woodson bereikte een akkoord met de Roemeense topklasser Voluntari. Goodin verhuisde naar Finland en speelde met Vilpas reeds zijn eerste wedstrijd. Over de aanwinsten van Giants viel er nog geen beslissing.

Fiba Europe Cup

Antwerp Giants speelt op dinsdag 1 november zijn vierde groepswedstrijd in de Fiba Europe Cup. Tegenstander is het Oostenrijkse Gmunden. Met één zege in drie wedstrijden staat Giants op de derde plaats. De top-twee gaat door naar de tweede ronde. Gmunden wacht nog steeds op een eerste zege.