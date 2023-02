Antwerp Giants pas na twee verlengingen onderuit tegen Oostende. Coach Skelin: “Op de cruciale momenten minder fouten maken”

voetbal jupiler pro league Aboubakary Koita (STVV): “Verdiende overwin­ning van RSC Anderlecht op basis van de tweede helft”

Op basis van de statistieken wisten de Kanaries dat het een zware opdracht ging worden in het Lotto Park. Het was geleden van in 2017 dat STVV nog eens kon winnen op Anderlecht. Na de eerste helft was er nog geen vuiltje aan de lucht voor het team van T1 Berd Hollerbach, maar na de rust brak Benito Raman de ban en werd het een 3-1-nederlaag voor STVV.

19:47