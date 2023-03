Antwerp Giants pakt de beker in uitverkocht Vorst Nationaal

Basketbal Beker van BelgiëVoor de derde keer in vijf jaar mag Telenet Giants Antwerp de beker omhoog steken. In een spannende en zenuwslopende finale in een vol Vorst Nationaal was Giants sterker dan Oostende (77-71). Minpunt van deze onvergetelijke zondagmiddag was het uitvallen van Spencer Butterfield. De Amerikaan zakte door zijn knie en is out voor het seizoen.

Antwerp Giants is de oververdiende bekerwinnaar. Zoals kapitein Jean-Marc Mwema in de voorbeschouwing had laten noteren: “Gretigheid, opoffering en doorzettingsvermogen zullen cruciaal zijn.”

Giants was op de afspraak, overklaste Oostende fysiek. Het had meer dan 35 minuten de leiding. Het domineerde de rebound (43-27 met 14-2 voordeel in de aanvallende rebound).

Coach Ivica Skelin loofde de prestatie van zijn spelers. “De situatie nu ziet er een pak rooskleuriger uit dan toen in november. Fysiek hebben we het verschil kunnen maken. Ik heb de statistieken niet gezien maar ik vermoed dat we de aanvallende rebound hebben gedomineerd.”

“De problemen in het derde quarter kwamen er niet door onze verdediging maar wel door onze aanval. We leden te veel balverliezen, we misten verschillende vrijworpen en inleggers. In het vierde quarter besloot ik om met een grote line-up te wedstrijd te beëindigen. En dat werkte uitstekend in verdediging. Na het uitvallen van Spencer werd het duidelijk dat we deze finale in defense moesten winnen en niet in offense.”

Thijs De Ridder speelde zijn eerste bekerfinale. Na een zenuwachtige start was de 20-jarige power-forward na de rust nog moeilijk af te stoppen door Oostende. De Ridder eindigde met 13 punten met daarbij 2 verwoestende dunks, 8 rebounds en 3 steals. “Hoe meer ik de fans hier zie, hoe meer ik van de club begin te houden. De sfeer was fenomenaal. We hebben heel de match gedomineerd. Dit was mijn eerste finale, in het eerste quarter was ik wat zenuwachtig. De tweede helft heb ik dat kunnen opzij zetten. Ik heb tegen mezelf gezegd dat het beter moest. We hadden een dip in het derde quarter maat het uitvallen van Spencer gaf ons weer een energiestoot.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Thijs De RIdder heeft de bal onderschept en gaat voor een verwoestende dunk. © BELGA

Geplaagd door foutenlast bleef de inbreng van Desonta Bradford voor de rust beperkt. Daarna was de Amerikaanse combo-guard een van de bepalende spelers die Giants naar de bekerzege stuurde. Bradford eindigde met 18 punten, 4 rebounds en 4 assists.

“Ik weet niet wat zeggen, ik moet naar mijn woorden zoeken. Na de twee nederlagen in de competitie wilden we geen derde verlies. We waren ongelooflijk voorbereid. We wisten dat dit een gevecht zou worden. We moesten deze match agressief en intens moesten aanpakken. In de tweede helft vond ik mijn ritme. Ik kreeg het vertrouwen en kon belangrijke korven scoren. En daarvoor moet ik mijn ploegmaats bedanken.”

Brandon Anderson werd in de slotaanval naar de vrijworplijn gestuurd. De Amerikaan bleef koel en zette beide feilloos om. Anderson lukte 7 punten (allemaal vanop de vrijworplijn), 5 rebounds, 3 assists.

“We hebben een heel seizoen naar deze wedstrijd uitgekeken. We hebben deze week keihard gewerkt. De fans sleurden ons door de moeilijke momenten. In het verleden heb ik al geregeld voor volle zalen gespeeld. Ik had geen last van zenuwen bij de laatste twee vrijworpen. We hadden deze week extra getraind op het nemen van de vrijworpen. We wisten dat de vrijworpen het verschil zouden kunnen maken.”

Lees ook: meer basketbal BNXT League