Antwerp Giants opent het nieuwe jaar met verplaatsing naar Kangoeroes Mechelen: “We willen ongeslagen status behouden”

Met een korte verplaatsing naar Kangoeroes Mechelen opent Telenet Giants Antwerp het jaar 2021. De ploeg van Christophe Beghin verdedigt in Mechelen haar ongeslagen status. Sterling Gibbs, de nieuwe Amerikaan, is nog niet speelgerechtigd.

Geen rust voor de spelers en coachingstaf van Antwerp Giants tijdens de laatste week van het oudejaar en de eerste dagen van het nieuwe jaar. Sinds maandag verzamelde coach Beghin zijn spelers voor de voorbereiding op de wedstrijd tegen Kangoeroes.

“De kerstbreak was kort maar was nodig”, zegt coach Beghin. “Zo konden de spelers toch even recupereren. Iedereen verscheen gezond op de training. We hebben deze week alle dagen getraind en hard gewerkt.”

Stephaun Branch bleef enkele dagen langs de kant met hinder aan de voet.

“Niets erg. We wilden geen risico nemen. Stephaun geraakt klaar voor de wedstrijd tegen Kangoeroes.”

Antwerp Giants zal onmiddellijk scherp moeten staan. De verplaatsing naar Kangoeroes Mechelen kondigt zich als lastig en verraderlijk aan. Coach Paul Vervaeck beschikt over een goed uitgebalanceerd geheel.

“Kangoeroes beschikt met Loubry en Deroover over ervaring en shotkracht en staat inside sterk met Kok en Thompson. Het is een kandidaat voor een plaats bij de top-vier. Ik hoop dat we snel onze vorm vinden van voor de break. Want we willen onze ongeslagen status behouden.”

Sterling Gibbs

Sterling Gibbs (27j, 1m88) arriveerde op oudejaarsdag in België. De nieuwe Amerikaanse spelverdeler is zondag nog niet speelgerechtigd. Gibbs maakt volgende week zijn debuut in de wedstrijd tegen Oostende.