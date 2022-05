Antwerp Giants opent de play-offs tegen Bergen. Manager Guy Muya: “Als iedereen op niveau speelt, maken we kans.”

De allereerste editie van de BNXT League nadert zijn ontknoping. In de eerste ronde van de nationale play-offs speelt Antwerp Giants tegen Bergen. De eerste wedstrijd wordt dinsdag gespeeld in de Lotto-Arena. De ploeg die als eerste twee wedstrijden wint, gaat door naar de halve finale.

De resultaten op de slotspeeldag van de cross border-fase hadden nog een grote impact op het klassement. Door de zege tegen Feyenoord en de nederlaag van Bergen op Den Bosch klom Antwerp Giants in extremis nog naar de vierde plaats. En dat resulteerde in thuisvoordeel in de eerste ronde van de play-offs. Tegenstander in de eerste ronde is Bergen.

“Thuisvoordeel kan belangrijk zijn”, zegt manager Guy Muya. “Een eventueel derde en beslissende match wordt dan in de Lotto-Arena gespeeld.”

De statistieken bevestigen dat. Antwerp Giants en Bergen stonden dit seizoen al vier keer tegenover elkaar. Twee keer in de eerste competitiefase, twee keer voor de Fiba Europe Cup. Elke keer won de thuisploeg haar wedstrijd.

Met welke vorm begint Antwerp Giants aan de play-offs ? De ploeg van coach Luc Smout sloot de Elite Gold af met drie opeenvolgende overwinningen. Maar de twee zeges tegen Feyenoord zijn geen echte waardemeter. Daarvoor was de tegenstand te zwak en het kwaliteitsverschil tussen beide ploegen te groot.

“Het was een moeilijk seizoen tot nu toe. Regelmaat in onze prestaties ontbrak. Het vertrek van Elvar Fridriksson hebben we verwerkt. In de play-offs zullen we ons niveau moeten opkrikken. We hebben het potentieel om voorbij Bergen te geraken. Als iedereen op zijn niveau speelt, maken we kans.”

Slechtste rapport

Kan Giants zijn verdedigende intensiteit vasthouden ? Defensief toonde het niet altijd scherpte en focus. In de tot nu toe 28 gespeelde wedstrijden incasseerde Giants 78,7 punten. Het slechtste rapport van de zes Belgische ploegen die aan de play-offs deelnemen.

En Antwerp Giants zal ook een oplossing moeten vinden om Emmanuel Nzekwesi af te stoppen. De Nederlandse kolos is een dominante factor onder de borden en één van de steunpilaren van Bergen. In de verkiezing van MVP van de BNXT-League moest Nzekwesi enkel Levi Randolph laten voorgaan.

“We zullen veertig munten geconcentreerd moeten zijn. Dan kunnen we vanuit onze verdediging onze offensieve transitie lanceren. Als we kunnen lopen dan zijn we aanvallend op ons best.”