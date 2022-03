Antwerp Giants op verplaatsing naar Leiden. Manager Guy Muya: “Ik zag tegen Groningen positieve zaken waar we op verder kunnen bouwen”

Kan Antwerp Giants zich optrekken aan de prestatie van vorige week tegen Groningen ? Ondanks de 93-95 nederlaag na twee verlengingen kon het terugblikken op een meer dan degelijke wedstrijd. Wat een verschil met de week daarvoor toen het op Den Bosch kansloos onderuit ging. Vooral de eerste helft was sterk. Kan Giants de komende wedstrijden daarop verder bouwen ?

“Ik was ontgoocheld over het resultaat maar niet over de prestatie”, zegt manager Guy Muya. “Ik had een beter gevoel na Groningen dan na Den Bosch. Ik zag positieve zaken waar we op verder kunnen bouwen. Het grootste werkpunt blijft cohesie en regelmaat.”

De twee opeenvolgende nederlagen tegen Den Bosch en Groningen hebben uiteraard invloed op de rangschikking. Giants is in de Elite Gold weggezakt naar de achtste plaats, met enkel de Nederlandse ploegen Hammers Zwolle en Feyenoord achter zich. Ondertussen heeft ook Leuven Giants voorbijgestoken.

Een plaats bij de Belgische top-twee mag Giants vergeten. Daarvoor moet het in de resterende zeven wedstrijden al drie keer meer winnen dan Kangoeroes Mechelen, de huidige nummer twee in het Belgische klassement. Antwerp Giants focust zich nu beter op de play-offs.

“We moeten nu niet naar de rangschikking zien. We moeten nu als ploeg verder groeien en klaar zijn voor de start van de play-offs. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd. En dan zien we wel waar we eindigen.”

Brown: speelklaar

Goed nieuws is er van Markel Brown. De Amerikaan moest zondag tegen Groningen het terrein verlaten met krampen in de hamstrings. Even werd er gevreesd voor een (langdurige) blessure. Brown miste door een eerdere hamstringblessure al een groot deel van de eerste competitiefase. Hij kon deze week de training hervatten en is speelklaar voor de wedstrijd van zaterdag.

Met Leiden treft Antwerp Giants weer een stevige tegenstander. In de Elite Gold staat het op de twee plaats. Als enige ploeg in de BNXT-league is het Europees nog actief. Woensdag speelde Leiden de halve finale van de Fiba Europe Cup, de Europese competitie waarin Giants in de tweede ronde sneuvelde. Leiden verloor de heenmatch tegen het Turkse Bahcesehir met 71-77. Volgende week wordt de terugmatch gespeeld.

Leiden

Leiden, de huidige kampioen van Nederland, sloot de eerste competitiefase met 17 zeges en drie nederlagen af op de tweede plaats.

Beste scoorder: Asbjorn Midtgaard 16,2ptn (24, 2m13, center, Denemarken). Beste rebounder: Asbjorn Midtgaard 8,4rbs. Beste assistgever: Worthy de Jong: 4,5ass (33j, 1m94, vleugelspeler, Nederland).