Antwerp Giants ontvangt Leiden zonder vervanger voor de vertrokken Elvar Fridriksson

Voetbal Tweede provinciale B Voorhisto­ri­sche 9-4-zege zet Sottegemse poort naar eerste provincia­le ver open: “Spektakel van bovenste plank”

Is de beslissing in tweede B nu eindelijk gevallen? Na de eigen voorhistorische 9-4-zege tegen Burst en het verlies van concurrent Borsbeke heeft Sottegem een kloof van vier punten geslagen in het klassement. Met nog vier wedstrijden voor de boeg hebben de blauwhemden het lot nu volledig in eigen handen. Op zondag 24 april kan de beslissing vallen in de thuismatch tegen Meerbeke en laat dat nu toevallig net de datum zijn dat SV Sottegem precies 100 jaar bestaat. Op een mooiere manier kan je geen geschiedenis schrijven.

4 april