Antwerp Giants ontvangt Den Bosch voor de tiende editie van de Night of the Giants in het Sportpaleis

Spektakel vrijdagavond in het Sportpaleis met de tiende editie van de Night of the Giants. Telenet Giants Antwerp ontvangt dan de Nederlandse recordkampioen Den Bosch. De club verwacht een tienduizend fans te verwelkomen in de sporttempel.

Den Bosch is de tweede buitenlandse tegenstander die op Night of the Giants aantreedt. Voor de eerste editie in 2007 ontving Antwerp Giants toen het Zwitserse Fribourg. Wegens onbeschikbaarheid van de Lotto-Arena moest Giants voor zijn Europese ULEB-wedstrijd toen uitwijken naar het Sportpaleis. Met Den Bosch treft Antwerp Giants de Nederlandse recordkampioen. De club telt zestien landstitels en zeven bekertriomfen.

De voorbije negen edities groeide Night of the Giants uit tot een spektakelavond. Naast het basket worden de aanwezige fans getrakteerd op verschillende gastoptredens en entertainment. Er is het optreden van de Belgische dansgroep Baba Yega, in 2016 winnaar van Belgium’s Got Talent. Verder komt ook de Antwerpse breakdance-groep Battle Droids Crew het publiek vermaken.

Het is inmiddels vier jaar geleden dat de laatste Night of the Giants doorging. In 2018 ruilde Antwerp Giants de Lotto-Arena voor het Sportpaleis voor de competitiewedstrijd tegen Brussel. In 2019 werd door de schitterende Champions League-campagne en de drukke speelkalender de editie geannuleerd. De voorbije twee jaar was corona de spelbreker. Vrijdag volgt dan uiteindelijk de tiende- en jubileum-editie van de Night of the Giants in het Sportpaleis.

Verlies in Groningen

De voorbije twee verplaatsingen in de Elite Gold van de BNXT-league leverden winst en verlies op. De ruime zege van zondag op Zwolle kreeg dinsdagavond geen vervolg in Groningen. Na een knappe eerste helft, afgesloten met een 33-39 voorsprong, verloor Antwerp Giants zijn greep op de wedstrijd en ging het onderuit met 81-75.

“In de tweede helft verspeelden we ze zeer snel de bonus die we voor rust hadden opgebouwd”, zegt manager Guy Muya. “Eens we op achterstand kwamen, bleef de reactie achterwege.”

Roby Rogiers blijft hinder ondervinden van zijn rugblessure. De center, die de wedstrijd zondag op Zwolle liet voorbijgaan, verscheen tegen Groningen aan de opsprong. Maar in het derde quarter werd Rogiers al weer definitief naar de kant gehaald. Het is afwachten of hij speelklaar geraakt voor de wedstrijd tegen Den Bosch.

In het klassement blijft Antwerp Giants achtste en op twee na laatste van de Elite Gold. Zelfs met nog twee wedstrijden tegen rode lantaarn Feyenoord, wordt het moeilijk om nog naar boven op te schuiven. Met drie zeges en vier nederlagen is Giants de enige Belgische club in de cross-border fase met een negatief record.