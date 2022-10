Antwerp Giants nog zonder aanwinst tegen Hapoel Haifa. General Manager Eddy Faus: “Ik begrijp de ongerustheid van de fans maar Watson zal vervangen worden.”

Veel tijd na de smadelijke nederlaag tegen Kangoeroes Mechelen kreeg Telenet Giants Antwerp niet. Woensdag speelt het een cruciaal duel in de Fiba Europe Cup tegen het Israëlische Hapoel Haifa. Zonder de doorgestuurde Amerikaan Maurice Watson en nog zonder een vervanger.

Is de nederlaag tegen Kangoeroes Mechelen verwerkt ? Niet alleen het resultaat (99-77) maar vooral de prestatie was zorgwekkend. Op Thijs De Ridder na verliet geen enkele speler het terrein met een voldoende. Verschillende spelers presteren ondermaats. De malaise is groot. Hoe geraakt Antwerp Giants uit deze negatieve spiraal ?

“Met het doorsturen van Maurice Watson hebben we een eerste stap gezet”, zegt general manager Eddy Faus. “We beseffen dat dit niet meteen alle problemen zal oplossen. Maar hij had een groot aandeel in het krampachtige spel. De ploeg speelde voor Maurice, maar Maurice speelde niet voor de ploeg. Naast het terrein waren er ook enkele conflicten. Daarom de beslissing om de samenwerking stop te zetten.”

Al vroeg in het seizoen moet Antwerp Giants zich op de transfermarkt begeven. En dat zorgt voor twijfel en onzekerheid bij de fans. Zij zien een herhaling van vorig seizoen. Toen werden de doorgestuurde Amerikaan Phil Cofer en Ijslander Elvar Fridriksson nooit vervangen. En beleefde de club één van zijn meest troosteloze en ontgoochelende seizoenen.

“Het verwijderen van Maurice Watson is een sportieve beslissing. Dit heeft niets met het bestuur of het budget te maken. Ik begrijp de ongerustheid van de fans. Maar Watson zal vervangen worden. We zullen deze ploeg te versterken.”

“Met het aantrekken van een nieuwe spelverdeler hopen we de ploeg op het juiste spoor te zetten en dat andere spelers uit hun vormcrisis geraken. We bekijken verschillende pistes. Maar willen geen overhaaste beslissing nemen. De nieuwe spelverdeler moet een meerwaarde zijn. Het moet onmiddellijk klikken.”

Hapoel Haifa

Sleutelduel in de Fiba Europe Cup. Als Antwerp Giants zijn kwalificatiekansen voor de tweede ronde wil gaaf houden, moet het winnen tegen Hapoel Haifa. Beide ploegen wonnen hun wedstrijd tegen het Oostenrijkse Gmunden maar gingen zwaar onderuit tegen het Turkse Gaziantep. De winnaar sluit de heenronde af met twee zeges en de tweede plaats. En zou voor Antwerp Giants tevens een serieuze vertrouwensboost kunnen betekenen.