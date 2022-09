Antwerp Giants naar Kosovo voor kwalificatietoernooi voor de Fiba Europe Cup. Coach Skelin: “Een club als Giants moet altijd Europees spelen.”

Op vier locaties worden deze week de kwalificaties voor de Fiba Europe Cup gespeeld. Antwerp Giants stapte maandag het vliegtuig op richting Kosovo. Daar begint vanaf dinsdag één van de vier kwalificatietoernooien.

“Europees basket is zeer belangrijk”, zegt coach Ivica Skelin. “Voor de club, voor de spelers. Het helpt ons om het team te doen groeien. We kijken uit om weer in Europa aan te treden. Een club als Giants moet altijd Europees spelen.”

Antwerp Giants is rechtsreeks geplaatst voor de halve finale waarin het uitkomt tegen de winnaar van Thorlakshofn (Ijsland) tegen AEK Larnaca (Cyprus).

“Het was niet makkelijk om aan info te geraken over onze tegenstanders. Dinsdag zullen we aanwezig zijn op de wedstrijd tussen beide ploegen. Dat zal ons al helpen. Dan zullen we meer over de ploegen te weten komen. Thorlakshofn en Larnaca zullen makkelijker aan info zijn geraakt over Giants, dan omgekeerd. We beseffen dat het geen makkelijke wedstrijd gaat worden. We zullen beter moeten presteren dan tegen Kortrijk.”

Eerste piek

Al snel in seizoen moet Antwerp Giants een eerste keer pieken. De voorbereiding was kort. Slaagt Antwerp Giants er in om zich te kwalificeren voor de groepsfase van de Fiba Europe Cup ? Of komt er einde aan een reeks van dertien seizoenen met Europees basket ?

“We wisten dat de voorbereiding moeilijk zou verlopen. Nieuwe coach, nieuwe spelers, nieuwe afspraken. De tijd dat we met een volledige kern konden trainen was kort. Dit kwalificatietoernooi is er al vroeg in het seizoen. De ploeg draait nog niet zoals gewenst. Maar ik klaag niet. Er is nog een ruime marge voor verbetering. “

Als Antwerp Giants zich plaatst voor de finalewedstrijd, die vrijdag wordt gespeeld, dan bestaat de kans dat het uitkomt tegen het Göttingen van clubicoon Roel Moors. De opdracht van Göttingen, dat een voorrondewedstrijd moet spelen, is bijzonder zwaar.

“Om ons te kwalificeren voor de groepsfase moeten wij drie wedstrijden winnen op vier dagen”, zegt Roel Moors.

Programma in Kosovo

Dinsdag 27/09: voorronde

17u Aek Larnaca (Cyprus)-Thorlakshofn (Ijsland)

20u Göttingen (Duitsland)-Trepca (Kosovo)

Woensdag 28/09: halve finales

17u winnaar Aek Larnaca/Thorlakshofn-Antwerp Giants

20u winnaar Göttingen/Trepca-Sporting Lissabon (Portugal)

Vrijdag 30/09

20u Finale