Antwerp Giants moet tegen Oostende een achterstand van negen punten ophalen in terugmatch: “Te veel spelers bleven onder hun niveau”

Wielrennen profs Gianni Marchand rijdt zondag eerste koers, maar moet nadien anderhalve maand wachten op de volgende

22 januari Gianni Marchand (30) komt zondag in competitie. Met Tarteletto-Isorex rijdt hij in Spanje de Classica Comunitat Valenciana, een 1.2 met een goed gestoffeerd deelnemersveld. Omwille van Covid-19 is de afstand herleid van 150 naar 98 kilometer. De streep ligt niet in Valencia, maar in Oliva.