Antwerp Giants moet een achterstand van acht punten ophalen tegen Leuven Bears om zich te kwalificeren voor de halve finale

Amerikaan­se debutant Myles Cale (Limburg United): “Met vertrouwen naar Filou Oostende door onze verdiende thuiszege in de heenwed­strijd van de kwartfina­le van de Belgian Cup”

Op het WK in Qatar stonden Nederland en Argentinië tegenover elkaar. Toch kregen ze bij Limburg United een sfeervolle Alverberg met de komst van Filou Oostende in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Belgian Cup. Het werd een hevige strijd tussen de twee finalisten van vorig seizoen. Toen won T1 Raymond Westphalen met zijn United de Belgische beker. In de heenwedstrijd trok United verdiend (73-70) het laken naar zich toe, maar er is komende dinsdag de return in Oostende.

