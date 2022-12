Antwerp Giants moet achterstand van acht punten ophalen tegen Leuven Bears: “Ik verwacht een reactie van mijn ploeg”

Basketbal BNXT-LeagueNa een 79-71 nederlaag in de heenmatch begint Telenet Giants Antwerp zondagmiddag in de Lotto-Arena met een achterstand van acht punten aan de terugwedstrijd van de kwartfinale van de beker van België tegen Leuven Bears. Kwalificeert Giants zich voor de halve finale?

Acht punten: geen onoverkomelijke handicap. Toch is het opletten voor Antwerp Giants. Zoals verwacht bleek Leuven Bears een stugge tegenstander en dat zal zondag niet anders zijn. De huidige vorm van Antwerp Giants biedt immers geen garantie op succes, laat staan de kwalificatie.

Na een offensieve eerste helft, afgesloten met een 44-43 score, verhoogde Leuven zijn defensieve intensiteit. De aanval van Antwerp Giants stokte, de bezoekers lukten slecht één korf in acht minuten: 56-46. Deze kloof kreeg Giants niet meer gedicht.

“Een moeilijke wedstrijd”, zegt coach Ivica Skelin. “We speelden een goede eerste helft maar een mindere tweede. In het derde quarter kwamen we amper tot scoren en lukten we slechts negen punten. Leuven sloeg toen de kloof. Wij zijn blijven knokken. Nu moeten we een achterstand van acht punten goedmaken. Ik verwacht zondag een goede reactie van mijn ploeg.”

18 balverliezen

Antwerp Giants toonde zich in de eerste helft zeer trefzeker van achter de driepuntlijn. Het lukte 9 van zijn 17 pogingen. Na de rust stond het vizier niet meer op scherp. Toen miste Giants 11 van zijn 12 driepunters. Spencer Butterfield scoorde 4 driepunters, Jean-Marc Mwema lukte 3 bommen.

“In de eerste helft werkten we zeer goed af, ook van achter de driepuntlijn, maar maakten we verschillende fouten in de verdediging. Na de rust maakten we op de beslissende momenten te veel fouten. We leden 18 balverliezen.”

Na de zesde driepunter van Brevin Pritzl leek Leuven op weg naar een grote bonus (70-57). Giants zag het gevaar. Desonta Bradfor, met twee keer een korf met bonusvrijworp, en Thijs De Ridder, beperkten de kloof onder de tien punten: 79-71. Is dit voldoende voor de kwalificatie voor de halve finale? “Er is nog niet beslist. Zondag is een nieuwe wedstrijd”, blijft coach Skelin strijdvaardig.

Desonta Bradford was topschutter met 13 punten en deelde 5 assists uit. Thijs De Ridder (6 op 7) lukte 12 punten.

De winnaar van Antwerp Giants-Leuven Bears komt in de halve finale uit tegen de winnaar van Luik-Brussel. Luik won de heenwedstrijd met 92-78.