Antwerp Giants met nieuwe center Ivan Marinkovic heeft na nederlaag in heenmatch iets recht te zetten tegen Kangoeroes Mechelen

Telenet Giants Antwerp begint vrijdag aan een reeks van drie competitiewedstrijden in vijf dagen. Eerste opdracht: Kangoeroes Mechelen, de virtuele co-leider. Een stevige test voor Giants en zijn nieuwe center Ivan Marinkovic, die deze week in Antwerpen arriveerde.

Antwerp Giants sloot deze week het sportieve hoofdstuk rond werkweigeraar Royce Hamm af. De club bereikte een akkoord met Ivan Marinkovic, een 2m08 grote Serviër met Sloveens paspoort. En de Giants-fans kunnen gerust zijn. Marinkovic is speelgerechtigd en treedt vrijdag aan tegen Kangoeroes.

“Ivan Marinkovic arriveerde dinsdag in België”, zegt manager Eddy Faus. “Na de testen trainde hij in de namiddag al mee met de ploeg. Hij liet een goede indruk na en pikte de afspraken en systemen snel op. Het is afwachten hoe snel hij zijn wedstrijdvorm vindt.”

Ivan Marinkovic (29j) brengt heel wat Europese ervaring mee naar Antwerpen. Na zijn opleiding in Servië bij onder meer Rode Ster en Partizan Belgrado speelde hij in Polen, Kroatië, Turkije en Slovenië. Vorig seizoen speelde hij bij Borac Cacak. In de Servische competitie lukte hij 11,1 punten en 5,4 rebounds. In de ABA-league, competitie met ploegen uit verschillende Balkan-landen, eindigde Marinkovic met 8,0 punten en 4,3 rebounds.

“Ivan Marinkovic is een ander type dan Royce Hamm. Ivan is een speler die meer in de bucket actief is, hij kan de pick-and-roll spelen en hij kan zowel links als rechts kan afwerken.”

Kangoeroes Mechelen

Druk programma de volgende vijf dagen voor Antwerp Giants. Zondag naar Brussel, dinsdag tegen Bergen. Maar eerst vrijdagavond de lastige thuiswedstrijd tegen Kangoeroes Mechelen, de virtuele co-leider. Een stevige test voor de Sinjoren die zich in de strijd voor een ticket voor de Elite Gold geen nederlaag kunnen permitteren. Zeker geen thuisnederlaag.

“Willen we onze kansen gaaf, dan moeten we winnen”, beseft Eddy Faus. “Niet makkelijk, want Kangoeroes draait goed. Kan op automatismen terugvallen. En wij hebben iets recht te zetten na de heenmatch waarbij we op sommige momenten werden weggespeeld.”