Antwerp Giants met Ferdinand Zylka naar Hammers Zwolle: “Hij liet een goede indruk op de eerste trainingen.”

Futsal eerste nationale Real Herentals boekt stuntzege in derby tegen FT Antwerpen: “Zwakke schakels waren er gewoon niet”

Real Herentals heeft de derby tegen FT Antwerpen met 9-2 gewonnen. De winst op zich is knap, maar de hoge score is toch wel uitzonderlijk. Antwerpen is toch niet de eerste de beste in onze competitie. Ze staan nog altijd op de tweede plaats in de rangschikking. Herentals herovert de vierde plek ten koste van Châtelet.