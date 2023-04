Antwerp Giants legt in Sportpaleis ticket vast voor halve finale van de play-offs: “Spelen voor meer dan 10000 fans, dit is een moment dat we moeten koesteren”

De elfde editie van de Night of the Giants was een voltreffer. 12125 fans schreeuwden Telenet Giants Antwerp naar de 76-64 zege tegen Leiden. Meteen de negende opeenvolgende zege. Giants, ongeslagen leider in de Elite Gold, is nu zeker van een plaats bij de top-twee en is rechtstreeks gekwalificeerd voor de halve finale van de Belgische play-offs.

Antwerp Giants staat er op de grote momenten. De terugmatch van de halve finale van de beker in tegen Luik in januari, de bekerfinale tegen Oostende in maart en de match tegen Leiden voor meer dan 12000 fans in het Sportpaleis: drie cruciale wedstrijden, evenveel zeges.

Alle krediet voor en de verdienste van coach Ivica Skelin. Eerst bekritiseerd voor (een deel) van de falende transfers. Nu bejubeld om de successen. Elke keer slaagt de Kroatische coach erin om zijn spelersgroep te prikkelen, op scherp te zetten. Sinds de metamorfose in november heeft coach Skelin een stevig blok neergezet en de ploeg een identiteit gegeven. Indrukwekkend in verdediging, Giants heeft de beste defense van alle Belgische ploegen. Gestructureerd in aanval met een goede variatie tussen ploegspel en individuele acties. Dit Antwerp Giants is een geoliede machine.

Dat ondervond ook Leiden. Giants beperkte de tegenstander tot 64 punten. En zag in aanval vijf spelers in dubbele cijfers eindigen. Het sportpaleis juichte en danste.

“Dit was promotie voor het basketbal”, zegt coach Ivica Skelin. “In toplanden spelen ze wekelijks voor zo’n groot publiek. Hier is het uitzonderlijk. Spelen voor meer dan 10000 fans, dit is een moment dat we moeten koesteren. Dit is iets wat iedereen zal blijven herinneren. Ik hoop dat we fans niet ontgoocheld hebben en dat ze terugkomen.”

Onverwachte schutter

Op het moment dat Leiden gevaarlijk naderde (52-49) vond Antwerp Giants in Ivan Marinkovic een onverwachte schutter. De Servische center opende het vierde quarter mes zes punten op rij, scoorde 10 van zijn 14 punten in het laatste deel.

“Spelen voor 10000 fans, dit is een wedstrijd die ik niet snel zal vergeten”, zegt Ivan Marinkovic. “Dit was een verdiende zege. We hadden problemen met de rebound. Vooral in de eerste helft. Daarna deden we een betere job. Mijn tien punten in het vierde quarter ? Dat is niet belangrijk. Dit was een teamprestatie.”

Antwerp Giants en Oostende, beiden rechtstreeks geplaatste voor de halve finale van de play-offs, beslissen volgende week op de laatste speeldag wie in pole-position aan de eindfase begint.

“Dit was een belangrijke zege want we hebben nu onze plaats in bij de top-twee veiliggesteld”, zegt coach Skelin. “Volgende week is de laatste wedstrijd op Leiden. Die zal beslissen over de pole-position. Toen ik in Nederland coachte heb ik verschillende keren in Leiden geweest. Er zullen niet zo veel fans zijn als in het Sportpaleis, maar de sfeer kan daar ook zeer luidruchtig zijn.”

Volledig scherm Sfeerbeeld van het Sportpaleis © BELGA