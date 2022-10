Antwerp Giants knokt zich naar zege in openingswedstrijd tegen Leuven Bears. Coach Skelin: “We moeten meer als ploeg spelen.”

Een (te) strenge conclusie. Aanvallend liep het zeer stroef en statisch, was er veel zoekwerk. Een falende afwerking, 17 op 61 of net geen 28%, werd echter gecompenseerd met veel inzet en overgave. Vooral in de tweede helft vond Leuven, dat 17 balverliezen leed, moeilijk een opening in de Giants-verdediging. De bezoekers lukten nog amper acht korven en 21 punten.

“Aanvallend liep het zeer stroef. We vonden nooit het juiste ritme. De afwerking was niet goed. We kregen nochtans veel open shots die we echter misten. We speelden te individueel. Dat moet veranderen de komende wedstrijden. We moeten meer als ploeg spelen. In de eerste helft maakten we te veel fouten in verdediging. In de tweede helft, en vooral in het vierde quarter, deden we defensief een goede job.”