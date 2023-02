Antwerp Giants klimt na achtste overwinning op rij naar eerste plaats

basketbal BNXT-LeagueNa een achtste opeenvolgende zege verschijnt Telenet Giants Antwerp voor het eerst dit seizoen aan de leiding van de BNXT-League. In de topaffiche van de speeldag kraakte Charleroi in de tweede helft onder de fysieke kracht en ging het met 68-78 onderuit. Meteen was het verlies uit de heenmatch rechtgezet.

De voorbereiding op de wedstrijd tegen Charleroi verliep niet ideaal. Wegens ziekte kon coach Ivica Skelin de trainingen niet volgen.

“Complimenten aan mijn assistent Guy Muya”, zegt coach Skelin. “Door ziekte was ik de voorbije week niet aanwezig en verscheen ik pas vrijdag weer op training. Ik apprecieer de professionaliteit van mijn spelersgroep. Mijn afwezigheid had geen impact op de voorbereiding.”

Antwerp Giants maakte het verschil na de rust. En deze keer omdat het aanvallend enkele wijzigingen doorvoerde. Van 42-37 ging het via een 3-18 spurt naar 45-55. Giants zou de leiding nooit meer afgeven. Zelfs 15 vrijworpmissers (18 op 33) konden de zegereeks niet afstoppen.

“Het wedstrijdplan was om de korf aan te vallen. Dat deden we niet in de eerste helft. We waren te statisch in aanval. Met enkel de bal rond te spelen kan je de verdediging van Charleroi niet ontregelen. Na de rust zochten we meer de bucket op waardoor we betere shotpogingen creëerden.”

Bradford-Upshaw

Uitblinkers in het collectief sterke geheel waren Desonta Bradford en Reggie Upshaw. Bradford toonde zich scherp in verdediging (5 steals) en was moeilijk af te stoppen in aanval (5 uitgelokte fouten). De Amerikaanse combo-guard eindigde met 16 punten. Reggie Upshaw bevestigde zijn uitstekende vorm van de voorbije weken. Dominant aan beide kanten van het terrein met 19 punten, vier driepunters en 10 rebounds.

“We wisten dat het een defensieve wedstrijd zou worden, het was afwachten wie de intensiteit het langste kon aanhouden”, zegt Bradford. “Charleroi opende met zes driepunters. Goed dat een wedstrijd niet beslist wordt in het eerste quarter. In de tweede helft liep de offense vloeiender. Het vertrouwen groeide en het samenspel verbeterde. Verschillende spelers kunnen het verschil maken op elk moment. Dat maakt ons gevaarlijk.”

Polepositie

Antwerp Giants komt, na de achtste zege op rij, op de gedeelde eerste plaats in de BNXT-League. Wie zou daar zijn geld hebben op durven zetten nadat de club na vier speeldagen op de laatste plaats stond. Vier Amerikaanse wissels later doet Giants volop mee voor de polepositie.

“De eerste plaats. Daar wil elk team staan”, zegt Bradford. “We hebben er hard voor moeten werken. Nu moeten we dat vasthouden.”

“Dit is het resultaat van de ingrepen die we drie maanden geleden hebben genomen”, zegt coach Skelin. “Dit is het bewijs dat we toen gelijk hadden.”