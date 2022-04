Antwerp Giants kan een zwakke eerste helft niet uitvegen en lijdt tegen Leiden zijn derde nederlaag in Elite Gold

Derde nederlaag voor Telenet Giants Antwerp in de Elite Gold. Na een zwakke eerste helft waarin het 53 punten incasseerde, naderde Giants nog tot drie punten. Leiden stopte de terugkeer net op tijd en stelde de verdiende zege (83-92) in de slotminuut veilig.

Een zwakke start legde de wedstrijd al vroeg in een definitieve plooi. Antwerp Giants was snel op achtervolgen aangewezen. Nooit zouden de Sinjoren aan de leiding staan. De eerste helft was ondermaats. Leiden scoorde 53 punten en werkte af aan 53%. In de tweede helft bleef de kloof lang rond de tien punten schommelen. Het overwicht van Leiden op het terrein was niet altijd op het scorebord af te lezen.

Na vele vervangingen vond coach Luc Smout halfweg het vierde quarter eindelijk een competitieve opstelling. Met Niels Van Den Eynde op de spelverdelerplaats, Jaylen Hands en Markel Brown op de vleugel en Jean-Marc Mwema en Roby Rogiers onder de borden zette Giants de eindsprint in. Na een spectaculaire aanvallende rebound van Brown, die even later met vijf fouten uitviel, en een drive van Van Den Eynde naderde de thuisploeg nog tot 82-85. Dichter kwam ze niet. Het reboundoverwicht van Leiden (36-51) kostte Giants de zege.

“We hebben de wedstrijd in de eerste helft verloren”, zegt Dennis Donkor. “Het is moeilijk om een wedstrijd te winnen als je 53 punten in één helft incasseert. Dat moet beter. Want aanvallend zijn we voldoende gewapend, zelfs na het vertrek van Elvar Fridriksson.”

Hands spelverdeler

Met Jaylen Hands op de spelverdelerplaats in de plaats van de naar Italië vertrokken Elvar Fridriksson startte Antwerp Giants aan de wedstrijd. De Amerikaan zette met 13 punten, 12 rebounds en 6 assists mooie statistieken neer. Maar, net als Fridriksson, bleek hij niet de leider die de ploeg door de moeilijke momenten stuur-t. Uitkijken of Hands de volgende wedstrijden nog in deze rol kan groeien.

“Na het vertrek van Elvar is het terug wat zoeken”, zegt coach Smout. “Sommige spelers hebben een nieuwe rol. De eerste helft liepen we achter de feiten aan. We kregen enkele kansen om terug in de match te komen. Maar overhaasting, balverliezen en de rebounddominantie van Leiden verhinderden de overwinning.”

Negatief resultaat

Antwerp Giants vindt de goede vorm en het goede ritme maar niet. Het kende nog niet veel succes in de Elite Gold. Als enige Belgische ploeg staat Giants met een negatief resultaat (2 zeges, 3 nederlagen). De overige vier Belgische ploegen tellen meer zeges dan nederlagen. Giants staat op twee na laatste in het klassement.