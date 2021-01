Antwerp Giants kan achtervolging niet met winst afsluiten tegen Oostende: “We toonden te veel respect”

De eerste test tegen Oostende resulteerde in een wedstrijd met twee gezichten. Een onherkenbaar Telenet Giants Antwerp keek net na de rust tegen een twintiger aan. Een totaal andere thuisploeg deed Oostende daarna wankelen, nam de leiding over maar liet zich in de slotfase weer betrappen op de fouten van de eerste helft waardoor de zege alsnog naar de kustploeg ging (74-78).

“Dit is een gemiste kans”, beseft coach Beghin. “We toonden te veel respect voor Oostende. Als we in de eerste helft met de energie en intensiteit van de tweede helft hadden gespeeld, konden we deze match niet verliezen. We waren er nog zo dichtbij.”

Naast de eerste helft tegen Krasnodar was deze tegen Oostende zowat het slechtste wat Antwerp Giants dit seizoen presteerde. Basketles kreeg het van Oostende dat aantrad zonder sterkhouders Sylla, Troisfontaines en Nakic. Geen energie, geen organisatie, geen cohesie. Dat resulteerde na een 36-50 ruststand in een maximale achterstand bij 36-56.

“De eerste helft waren we afwezig. We toonden geen energie. Oostende maakte de ene inlegger na de andere. Een reactie van onze kant bleef uit. Als je een kans wil maken op de zege tegen Oostende dat moet je 40 minuten basket spelen en geen 20. Ik ben gefrustreerd. Want ondanks zo’n zwakke eerste helft, maakten we nog kans op de zege.”

Slachtbank

Op het moment dat Antwerp Giants klaar leek voor de slachtbank, toonden de Sinjoren veerkracht. Aangevoerd door Dave Dudzinski zette de thuisploeg een niet meer verwachte terugkeer in. Kamikaze acties van Branch, driepunters van Gibbs en Donkor en een verwoestende dunk van Dudzinski voedden een 26-2 spurt. Een te zegezeker Oostende wankelde. Maar bleef net koelbloedig genoeg om de 65-60 achterstand nog om te buigen.

“We maakten een schitterende comeback op een manier waarop we altijd zouden moeten spelen”, zegt Vincent Kesteloot. “De eerste helft was verschrikkelijk. Daarna lieten we de bal goed rondgaan en speelden we 17 minuten zeer sterk. In de slotfase maakten we echter dezelfde fouten als voor de rust. We misten maturiteit en cruciale shots in de slotminuten.”

Sterling Gibbs

Sterling Gibbs bevestigde in zijn eerste wedstrijd voor Antwerp Giants zijn offensieve kwaliteiten. De Amerikaanse spelverdeler scoorde 11 van zijn 13 punten na de rust met daarbij twee driepunters.

“Sterling liet een goede indruk. Wedstrijdritme ontbrak nog want hij speelde zijn laatste wedstrijd vorig jaar in maart. En hij trainde nog maar één week met de ploeg.”