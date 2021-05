Antwerp Giants herstelt evenwicht en maakt zich op voor beslissend duel: “Dit wordt een gevecht, een oorlog”

TRC Groot-Bijgaarden organi­seert eerste toernooi sinds de start van het zomersei­zoen: “Al meer dan 120 deelnemen­de teams”

29 mei Ook voor de vele competitietennissers is het stilaan uitkijken naar de versoepelingen van 9 juni. En met hen ook de tennisclubs, die vanaf dan eindelijk opnieuw toernooien mogen organiseren. Onder meer bij TRC Groot-Bijgaarden is de opluchting groot, want hun dubbeltoernooi is het allereerste dat op de kalender staat vooraleer de zomer in alle hevigheid losbarst.