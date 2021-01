Antwerp Giants gaat tegen Kangoeroes Mechelen op zoek naar geloofwaardigheid: “Doel is nu om klaar te zijn voor de play-offs”

“De uppercut die Oostende uitdeelde doet nog steeds pijn”, zegt manager Guy Muya.

De geloofwaardigheid van Antwerp Giants incasseerde vorige week een serieuze dreun. De match tegen Oostende was één lange lijdensweg. Onbegrijpelijk voor een ploeg die bij de start van het seizoen uitroept dat het voor de prijzen gaat.

“We moeten hier lessen uittrekken en verder werken”, verklaarden verschillende spelers. Maar dat hoorden we al eerder dit seizoen. Na de demonstratie van het Russische Kuban, dat bij de rust al 70 punten had gescoord, werd dezelfde opmerking gemaakt.

Er kunnen en moeten lessen worden getrokken na zo’n affrontelijke prestatie. Maar de mentale weerbaarheid van deze groep is zeer broos. Deze groep hervalt steeds in dezelfde fouten. Kan je dan als ploeg progressie maken ? Als het minder gaat tijdens een wedstrijd, ontbreekt de maturiteit om terug te knokken. Talent is aanwezig in deze groep maar is niet voldoende om succesvol te zijn. Het gebrek aan ervaring moet gecompenseerd worden met karakter, energie en overgave.

Versterking

Dringt versterking zich op voor Antwerp Giants ? Is deze kern sterk genoeg om nog een bepalende rol te spelen in de competitie en play-offs ? Terwijl verschillende ploegen (Sergio llorente bij Charleroi, Ryan Kriener bij Leuven, Cliff Hammonds bij Limburg) zich aan het versterken zijn of reeds hebben versterkt (Kangoeroes met Kherrazi), blijft het stil bij Antwerp Giants.

“Na de wedstrijd tegen Kangoeroes bekijken we welke stappen we gaan ondernemen”, zegt manager Guy Muya. “Alles is mogelijk.”

Gaat Antwerp Giants voor een bijkomende versterking ? Is mogelijk, want in de kern is er nog steeds één plaats vrij voor een buitenlandse aanwinst. Of opteert de ploeg voor een spelerswissel ? Dan is het uitkijken op welke positie er wordt gewisseld. Welke, waarschijnlijk buitenlandse, speler moet dan vrezen voor zijn plaats ? Dave Dudzinski moet niets vrezen. Ondanks zijn mindere vorm zal Ibrahima Fall deze crisis overleven. Het ziet er naar uit dat de interimperiode van Sterling Gibbs na de wedstrijd van Kangoeroes wel verlengd zal worden. Blijven over: Jalen Jenkins en Stephaun Branch.

Play-offs

Uitgeschakeld in de EuroCup en de beker van België, rest Antwerp Giants nog enkel de competitie.

“Het doel nu is om klaar te zijn voor de play-offs”, zegt manager Guy Muya.

Belangrijk is om een goede uitgangspositie te verwerven. Niet alleen voor het verloop van de play-offs en het eventuele thuisvoordeel. Maar ook voor de verdeling van de Europese tickets voor het volgend seizoen. De kampioen (rechtsreeks geplaats voor de groepsfase) en de verliezende play-off-finalist (kwalificaties) worden uitgenodigd voor de Champions League. De overige ploegen met Europese ambities krijgen een ticket voor de Fiba Europe Cup, niet meteen de meest aantrekkelijke Europese competitie. Met de bekerwinst van vorig jaar, dwong Giants een wildcard af voor de EuroCup. Om kans te maken op Champions League of op (een wildcard voor) EuroCup, zal Giants minstens een titelfinale moeten spelen.