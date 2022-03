Antwerp Giants en Roby Rogiers ontvangen Nederlandse bekerwinnaar: “Zelfs bij een achterstand van twintig punten geeft Groningen niet op”

Telenet Giants Antwerp krijgt zondagmiddag in de Lotto-Arena het bezoek van Groningen. Net als Giants telt de kersverse Nederlandse bekerwinnaar één zege en één nederlaag in de Elite Gold-league.

Een zege op de openingsspeeldag tegen Zwolle gevolgd door een nederlaag in Den Bosch. Net zoals in de eerste competitiefase krijgt Antwerp Giants ook in de Elite Gold-league moeilijk een constante in de prestaties. Wisselvalligheid blijft als een rode draad door het seizoen lopen.

“Waaraan het ligt ? Als we dat zouden weten ?”, zegt Roby Rogiers. “Er wordt goed getraind, maar op de één of andere manier komt dat er niet altijd uit op de match. Als ploeg zijn we ons daarvan bewust en zijn we daarmee bezig.”

Groningen, de tegenstander van zondagmiddag, zakt met veel vertrouwen naar de Lotto-Arena af. De ploeg uit het noorden van Holland veroverde vorige week de Nederlandse beker na een zege in de finale tegen Den Bosch.

“Groningen is geen onbekende. We speelden reeds in de voorbereiding een oefenmatch tegen elkaar. Het is een ploeg die nooit opgeeft, die blijft gaan. Zelfs bij een achterstand van twintig punten.”

Stijgende vormcurve

Met 8,6 punten en 3,3 rebounds mag Roby Rogiers tevreden zijn over lopende seizoen. De stijgende vormcurve in de laatste acht competitiematchen is opvallend. Daarin lukt de center 11,9 punten en 5,3 rebounds. Is dit het resultaat van de coacheswissel ?

“Dit is het resultaat van het spelsysteem. Coach Christophe Beghin werkte vooral met balscreens. Bij coach Luc Smout word ik meer inside aangespeeld. Krijg ik sneller de bal toegespeeld. Mag ik initiatief nemen. Speel ik met meer vertrouwen.”

Nu zondag Groningen, daarna twee keer Leiden. De volgende drie wedstrijden zullen duidelijk maken of Antwerp Giants en plaats in de top-twee mag blijven ambiëren.

“We hebben ons in een positie gemanoeuvreerd dat alle wedstrijden belangrijkzijn. Er is geen faalmarge meer. We mogen niets meer laten liggen als we in het klassement nog willen meedoen voor de top-twee.

Groningen

Met 14 zeges en zes nederlagen eindigde Groningen op de derde plaats in de eerste competitiefase.

Beste schutter: Marquis Addison 13,1ptn (30j, 1m91, shooting guartd, USA). Beste rebounder: Henry Caruso 8,2rbs (26j, 1m93, vleugelspeler, USA/Italië). Beste assistgever: James Gavin 2,5ass (30j, 1m91, spelverdeler, USA).