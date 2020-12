Antwerp Giants en Niels Van Den Eynde ontvangen Limburg United: “Niveau in de competitie moet naar boven”

Met enkele overtuigende prestaties heeft Niels Van Den Eynde (19j) zich de voorbije weken laten opmerken. Niet vanzelfsprekend met zijn 1m80 en zijn frêle lichaamsbouw. Maar talent komt altijd bovendrijven. Van Den Eynde, die tot vorig jaar bij Guco Lier speelde, compenseert zijn gebrek aan gestalte en fysiek met een fenomenaal balgevoel, een subliem speldoorzicht en een enorme zelfverzekerdheid.

Hoe voelde, na acht opeenvolgende nederlagen, die eerste Europese zege ?

“We zijn blijven geloven in die eerste zege”, zegt Niels Van Den Eynde. “We wisten dat Lietkabelis zowat onze laatste kans was. Want volgende maken we de verplaatsing naar de ongeslagen leider Bologna. De Europese zege was onze beste teamprestatie van het seizoen en geeft een boost. Aan deze overwinning kunnen we ons optrekken.”

Het duurde even vooraleer je uw plaats vond in de kern.

“Sinds kerstmis vorig jaar trainde ik al volledig met Antwerp Giants. De frequentie en de intensiteit van de trainingen was ik gewoon. Het verschil lag hem vooral in de intensiteit van de wedstrijden. Vorig seizoen speelde ik in tweede klasse bij Guco. Nu begon ik met Antwerp Giants onmiddellijk aan de EuroCup-campagne. Dit was een te grote stap. Het gevolg van de beperkte voorbereiding en de late start van de competitie. De competitiematchen tegen Brussel en Charleroi hebben me vertrouwen gegeven en hebben me geholpen om mijn niveau op te krikken.”

Welke rol zie je dit seizoen voor je weggelegd ?

“In de Belgische competitie hoop ik een plaats in de rotatie af te dwingen. Ik krijg mijn kans van coach Beghin en dat geeft vertrouwen. Hij praat veel op me in. De Europese campagne zag ik als een bonus. Elke minuut dat ik zou kunnen spelen, beschouwde ik als winst.

“Ik wil elke jaar beter worden en stappen vooruit zetten. Nu al een doel stellen wat ik wil bereiken is moeilijk. Ik zie wel waar ik zal eindigen.”

De wedstrijden volgen elkaar snel op. Zaterdag ontvangt Giants Limburg United.

“Nu moeten we het niveau van de match tegen Lietkabelis doortrekken naar de competitie. De eerste twee wedstrijden tegen Brussel en Charleroi werden gewonnen maar waren niet overtuigend. De komende weken moet het niveau in de competitie naar boven.”

“In de Belgische competitie zijn er minder excuses dan in Europa. Daar konden we ons nog verstoppen achter het grotere budget van de tegenstander of de late competitiestart. In de Belgische competitie is Giants één van de favorieten en beginnen we elke wedstrijd om te winnen.”