Antwerp Giants en Jean-Marc Mwema maken verplaatsing naar Den Bosch: “We keken uit naar de start van de cross-border wedstrijden”

Wedstrijd twee voor Telenet Giants Antwerp in de Elite Gold. De ploeg van coach Luc Smout maakt donderdag de verplaatsing naar Heroes Den Bosch. Aanvankelijk gepland in het voorbije weekend, werd dit duel wegens corona bij de Nederlandse club enkele dagen uitgesteld.

Geen Winketkaai in Mechelen, geen Mons-Arena in Bergen of Versluysdome in Oostende. Ook voor de buschauffeur is de BNXT-league een aanpassing. Om de Giants-delegatie aan sporthal Maaspoort in Den Bosch af te zetten zal hij zijn gps moeten instellen.

“We keken uit naar de start van de cross-border wedstrijden”, zegt Jean-Marc Mwema. “De laatste jaren waren de ploegen in België elkaar toch wat beu gezien. Het maakt ook de voorbereiding iets uitdagender. De spelers die al lang in België actief zijn weten wat er te wachten staat als je tegen een Belgische ploeg uitkomt. Nu is het voor iedereen nieuw.”

Op de eerste speeldag wonnen alle Belgische ploegen in Elite Gold en Silver hun wedstrijd. Is de tegenstand voor de Belgische teams in deze cross-border fase te beperkt ?

“Het is nog vroeg om al te oordelen over de sterkte van de Nederlandse ploegen. Zwolle was niet echt een waardemeter. Den Bosch wordt een andere uitdaging. Het kan rekenen op zijn Europese ervaring uit de eerste seizoenshelft. Het was de beste ploeg in de Nederlandse competitie.”

Nederlandse arbitrage

Donderdag maakt Antwerp Giants kennis met de Nederlandse arbitrage. In deze fase van de cross-border competitie worden de wedstrijden geleid door drie scheidsrechters uit het land van de thuisploeg.

“Drie Nederlandse scheidsrechters. Het zal een andere manier van leiding zijn. De arbitrage kan een factor zijn. Daar moeten we ons mentaal op voorbereiden. Zeker als het niet gaat zoals we het verwachten. We moeten gefocust blijven en niet met de arbitrage bezig zijn.”

Als Antwerp Giants nog als tweede Belgische ploeg wil eindigen zal het niet voldoende zijn om enkel de thuiswedstrijden te winnen.

“Als we een goede uitgangspositie willen, moeten we nog enkele plaatsen opklimmen. Het zal niet volstaan om enkel onze thuiswedstrijden te winnen. We zullen ook op verplaatsing succesvol moeten zijn, willen we een plaats bij de top-twee afdwingen.”

Niels De Ridder kwam tijdens de training slecht neer op zijn enkel. Een MRI moet de ernst van de blessure duidelijk maken. De Ridder zal niet aantreden tegen Den Bosch.

Heroes Den Bosch

Met 18 zeges en twee nederlagen eindigde Den Bosch op de eerste plaats in de eerste competitiefase.

Beste schutter: Michael Carlson 16,3 ptn (30j, 2m06, power-forward/center, USA). Beste rebounder: Thomas Van der Mars 8,2rbs (31j, 2m08, center, Nederland). Beste assistgever: Edon Maxhuni 5,5ass (23j, 1m88, spelverdeler, Finland).