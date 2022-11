Antwerp Giants behaalt op Luik eerste uitzege van het seizoen. Desonta Bradford: “We moeten een voorsprong beter vasthouden.”

Na een lange busrit arriveerde Antwerp Giants amper één uur voor aanvang in Hoei. Van de verkorte opwarming was niet veel te merken in de aanvangsfase. Na een korte studieronde plaatste Giants een eerste uitloper (10-22) na drie opeenvolgende driepunters van Reggie Upshaw (2x) en Spencer Butterfield (1x). Definitief afstand nemen lukte niet. Daarvoor liet Giants zich nog op teveel fouten betrappen.

“Dat is basket. Het is een spel van runs”, zegt Desonta Bradford. “Na de bonus van twintig punten waren we te zegezeker. We lieten Luik terug in de match komen. We moeten een voorsprong beter vasthouden.”

Na 52-74, de grootste voorsprong, was Giants niet klaar met Luik. Het kreunde onder de reboundkracht van de thuisploeg: 43-28 in het voordeel van Luik, met daarbij 19 aanvallende rebounds. De vele vrijworpmissers in het vierde quarter lieten Luik toe om lang in zijn zegekansen te geloven. Dertig minuten deed Giants het uitstekend vanop de vijworplijn: 17 op 20. In het laatste deel miste het zeven van twaalf vrijworpen.

“Zelfs bij een achterstand van 22 punten gaf Luik niet op”, zegt coach Ivica Skelin. “Het toonde veel karakter. Luik domineerde de rebound. Vooral hun aanvallende rebounds deden ons pijn. Ik vind geen verklaring daarvoor. In het laatste quarter werkten we onze vrijworpen zeer slecht af. Daarom dat het verschil op het einde zo klein was. Maar ik wil mijn spelers toch feliciteren met deze overwinning.”

Debuut Brandon Anderson

Antwerp Giants verscheen met zijn volledige kern aan de opworp in Luik. Dus ook met Brandon Anderson. Na een moeilijke eerste helft, waarin hij zich enkele keren vastliep, liet de Amerikaanse spelverdeler na de rust enkele uitstekende flitsen zien. Anderson eindigde met 5 punten, 3 assists en 3 rebounds.

“Ik ben tevreden met wat Brandon heeft laten zien. Hij zal ons helpen met de organisatie. Hij moet zich nu zo snel mogelijk verder inwerken zodat hij vertrouwd raakt met onze systemen.”

Geen echte uitblinker bij Giants maar wel meerdere spelers die een bepalende bijdrage leverden in deze zege. Reggie Upshaw scoorde al zijn 10 punten in het eerste quarter. Desonta Bradford scoorde 12 punten en deelde 6 assists uit. Royce Hamm (6 op 7) werkte precies af. Jean-Marc Mwema nette 4 driepunters en lukte 14 punten. Spencer Butterfield (16 punten) bleef feilloos vanop de vrijworplijn (8 op 8).

Ex-Giant-speler Niels Van Den Eynde, die de voorbije zomer de overstap maakte naar Luik, lukte 12 punten, 4 assists en 4 rebounds.

Luik: Potier 4, Lemaire 2, Iarochevitch 19, Bogaerts 7, Depuydt 18, Bruwier 6, Fifolt 6, Noterman 7, Van Den Eynde 12.

Giants: Anderson 5, Smout 4, Hamm 13, Bradford 12, D’Espallier 7, De Ridder 6, Butterfield 16, Rogiers 2, Mwema 14, Upshaw 10.

Quarters: 19-24, 35-44, 52-74, 81-89.

Lees ook: meer basketbal in BNXT Liga