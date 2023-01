Antwerp Giants begint tegen Bergen zonder Royce Hamm aan een drukke maand januari

basketbal bnxt-leagueTelenet Giants Antwerp begint vanavond in Bergen aan een zeer drukke maand. In januari werkt het niet minder dan zeven wedstrijden af. Dat zal zonder Royce Hamm zijn. De Amerikaanse center keerde na de kerstbreak niet meer terug naar Antwerpen en wil niet meer aantreden voor Giants.

Antwerp Giants heeft er al een bewogen eerste week van januari opzitten. De manager van Royce Hamm deelde maandag mee dat hij niet meer voor Giants zal spelen omdat er interesse is van andere ploegen. De club liet weten dat het in deze drukke periode niet kon meewerken aan een transfer. Al snel werd duidelijk dat er andere, extra-sportieve redenen meespeelden.

Royce Hamm wordt vertegenwoordigd door Mickeal Sports Group. Dit managementbureau maakt deel uit van de portefeuille van Ernie Cambo. Deze Amerikaan is sinds kort de eigenaar/voorzitter van Luik. En net Luik is de tegenstander van Antwerp Giants in de halve finale van de Beker van België die later deze maand wordt gespeeld.

“Na het overlijden van zijn grootvader keerde Royce Hamm in november tien dagen terug naar Amerika voor de begrafenis”, zegt general-manager Eddy Faus. “Nu vernemen we dat hij daarna niet goed is opgevangen, dat hij het mentaal moeilijk heeft. Ik kan zeggen dat wij als club er alles voor gedaan hebben en hem zo goed als mogelijk hebben opgevangen bij zijn terugkeer. We stelden zelfs voor om zijn grootmoeder naar België te brengen.”

Royce Hamm is een afgesloten hoofdstuk. De Amerikaan zal geen wedstrijd meer spelen in een Giants-tenue. Dat betekent wel dat de club op zoek moet naar een vervanger.

“Geen makkelijke opdracht. We willen een speler die onmiddellijk inzetbaar is en die binnen het budget past. We zullen niet overhaast te werk gaan, maar net zoals bij de vorige spelerswissels zullen we gepast reageren en de club versterken. Ik kan u zeggen: de eerstvolgende wedstrijden tegen Luik staan met stip aangekruist.”

Drukke kalender

Zeven wedstrijden speelt Antwerp Giants in januari. Met daarbij de halve finales van de Beker van België tegen Luik. Na zaterdag volgen er nog drie competitiewedstrijden tegen Kangoeroes Mechelen (vrijdag 13 januari), naar Brussel op 15 januari en de terugmatch tegen Bergen (17 januari). De halve finales van de Beker van België worden gespeeld op vrijdag 20 januari (in Luik) en woensdag 25 januari in de Lotto-Arena. Giants sluit de maand af op 28 januari met een competitiewedstrijd tegen Luik.