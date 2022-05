Antwerp Giants begint aan BNXT play-offs op Brussel en bereikt akkoord met coach Ivica Skelin

handbal eerste nationale Sasja HC wint topper in Izegem en neemt leiders­plaats over. Coach Kevin Jacobs: “We willen allemaal naar de BE­NE-Lea­gue”

HC Sasja is de nieuwe leider in de play-offs van eerste nationale. De Hobokenaars gingen met 22-24 winnen in en tegen leider Izegem en nemen zo drie speeldagen voor het eind de eerste plaats over van de West-Vlamingen. Coach Kevin Jacobs is duidelijk: “We willen die leidersplaats niet meer afgeven en de titel binnenhalen.”

9 mei