Antwerp Giants 2 ziet aan het einde van het seizoen verschillende sterkhouders vertrekken en staat voor extreme makeover

Heropbouw

“Het is de bedoeling dat we een ploeg samenstellen die zijn plaats heeft in Top Division 1”, zegt general manager Eddy Faus. “Met Luc Smout als coach. Geen gemakkelijke opdracht, want in de provincie Antwerpen alleen al tellen we nog vier andere ploegen in de reeks: Kontich, Oxaco, Gembo en Guco Lier.”