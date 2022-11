Antwerp Giants 2.0 is compleet: Brandon Anderson, MVP van de Portugese competitie, is de derde Amerikaanse nieuwkomer

voetbal tweede nationale B Spencer Verbiest staat niet ter discussie bij rode lantaarn City Pirates, dat leider Sporting Hasselt ontvangt: “De groep wordt elke week sterker”

Met de rode lantaarn op zak en een puntenoogst van amper 8 op 33 zou de tent bij menig club op z’n kop staan en is de kans groot dat de trainer met de inhoud van zijn locker naar zijn wagen moet. Niet bij City Pirates. Net zoals tijdens eerdere crisismomenten in het verleden sluiten ze de rangen in Merksem en proberen ze in alle rust uit het dal te klimmen. Ook in aanloop naar de komst van leider Hasselt dus en in die mate zelfs dat er met enig positivisme wordt vooruit gekeken. Waar ziet coach Spencer Verbiest, die helemaal niet ter discussie staat, oplossingen voor de sportieve malaise, vroegen we ons af?

