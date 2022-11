Antwerp Giants 2.0 is compleet: Brandon Anderson is de derde Amerikaanse nieuwkomer

Basketbal BNXT LeagueTelenet Giants Antwerp is klaar voor een nieuwe start. Op korte voerde de club drie (Amerikaanse) wissels door. Na Spencer Butterfield en Desonta Bradford bereikte de club nu een akkoord met de Amerikaanse spelverdeler Brandon Anderson. Is Antwerp Giants 2.0 klaar voor de competitiewedstrijd zaterdag tegen Brussel?

Antwerp Giants is in het klassement weggezakt naar de laatste plaats. Van zijn laatste zeven wedstrijden verloor het er zes. De enige zege kwam er tegen derdeklasser Oostkamp voor de Beker van België. Niet meteen een waardemeter. Zaterdag is er de thuiswedstrijd tegen Brussel. Geraakt Giants verlost van de rode lantaarn?

Heel wat activiteit bij Antwerp Giants tijdens de competitiebreak. Drie nieuwe Amerikanen werden aangetrokken. Na Spencer Butterfield, een vleugelspeler met een straf afstandsshot, en Desonta Bradford, een combo-guard, bereikte de club een akkoord met Brandon Anderson, een Amerikaanse guard die zowel op de spelverdeler- als de vleugelpositie kan uitgespeeld worden.

Brandon Anderson (24) was vorig seizoen actief bij Ovarense. Met 17,0 punten, 6,0 assists en 4,1 rebounds werd hij uitgeroepen tot MVP van de Portugese competitie. De 1m84 grote Amerikaan verhuisde dit seizoen naar Hongarije. Bij Kormend kwam hij slecht één keer in actie. Anderson arriveert zaterdag in Antwerpen.

Grote kuis

Op korte tijd ziet coach Ivica Skelin drie nieuwe gezichten op training verschijnen. Is general-manager Eddy Faus klaar met de grote kuis en zijn huiswerk?

“Laat ons hopen van wel”, zegt Eddy Faus. “Deze wijzigingen moesten gebeuren. Ik merk een andere sfeer. Op en naast het terrein, in de kleedkamer. Op training is er meer focus. Dit geeft een eerste indicatie. Nu moet zich dat vertalen op het terrein. En moeten de resultaten volgen.”

Spencer Butterfield en Desonta Bradford zijn speelgerechtigd voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Brussel. Antwerp Giants hoopt Anderson speelklaar te krijgen voor de Europese wedstrijd tegen het Turkse Gaziantep, volgende week woensdag. Royce Hamm, die de laatste wedstrijd op Aalst miste wegens de begrafenis van zijn grootvader in Amerika, sloot terug bij de groep aan.

Afscheid Woodson

Antwerp Giants nam inmiddels afscheid van Avery Woodson. Zijn interim-contract wordt niet verlengd. De wedstrijd op Aalst was zijn laatste match in een Giant-tenue. Woodson arriveerde in augustus als vervanger van de geblesseerde Arik Smith. Eerder werden ook Maurice Williams en Quentin Goodin doorgestuurd.

