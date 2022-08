Antwerp en CEO Sven Jacques met smile vrij weekend in: “Straffe start straks bekronen met kwalificatie voor Conference League”

De knappe seizoensstart

“We hebben nu negen officiële matchen gespeeld, waarin we zeven keer wonnen en twee keer gelijk speelden. Dat zijn ongelooflijk straffe cijfers”, benadrukt Sven Jaecques. “Je kan dus alleen maar zeggen dat de coach, de staf en de spelersgroep de boodschap van het bestuur van in het begin goed in zich hebben opgenomen. Een belangrijk gegeven is ook dat we vorige zomer zeventien nieuwkomers haalden. Veel van die jongens zijn nog steeds aan boord. Ze zijn een jaartje ouder en hebben ondertussen al een vol seizoen met mekaar samen gespeeld, wat helpt. Hoe dan ook: de start die we hebben genomen, de nieuwe wind die er waait en de manier waarop wordt gewerkt, ervaar ik als zeer positief. Nu is het zaak om de goede dingen te behouden en zelfs nog beter te worden.”

De return tegen Basaksehir

“Los van de positieve vibe die nu binnen de club hangt, moeten we het donderdag uiteraard wel nog afmaken”, beseft Sven Jaecques, “We moeten zorgen dat we niet met een kater achter blijven. De terugmatch tegen Basaksehir wordt erg bepalend voor hoe de komende weken er gaan uitzien. Het gaat over minstens zes bijkomende Europese matchen of niet. Maar oké, we zijn nu al zo ver gekomen. Iedereen heeft getoond dat hij mee is in het verhaal. Die vaststelling geeft me voldoende vertrouwen in ons eigen kunnen. Op de Bosuil, met het publiek achter ons, moeten we in staat zijn om de poort naar de Conference League poules open te beuken.”

Het einde van de mercato

“Naar komende donderdag toe zal er niets meer veranderen aan de kern, want de Europese lijst voor deze voorronde ligt toch vast. Na de komst van Basaksehir zullen we dan wel zien waar we staan”, aldus nog Sven Jaecques. “We mikken op een evenwichtige kern en die is er nu bijna, denk ik. Iedereen weet dat we deze zomer geen vijf transfers meer gaan doen, maar iedereen weet ook dat we naar het einde van de mercato nog open staan voor wat bijkomende kwaliteit. Op posities ga ik niet in. Of er ondertussen aan de mouw wordt getrokken van sommige sterkhouders? Voorlopig niet. Sterkhouders verkopen, is ook niet onze insteek. Maar als je een exceptioneel bod krijgt, moet je toch rond de tafel gaan zitten. Ondertussen heb ik het gevoel dat niemand echt bezig is met een transfer. Iedereen is gefocust op Antwerp, wat natuurlijk top is.”

