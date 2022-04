Antonio Stankov wil er met Diest nog het maximum zien uit te halen: “Ons niet laten verrassen door Beringen”

Na de knappe 0-2-zege in Pelt behoort de tweede plaats misschien zelfs nog tot de mogelijkheden.

“De titel is buiten bereik”, beseft Antonio Stankov. “Maar als voetballer wil je toch nog altijd het hoogst haalbare eruit zien te halen. Het duel tegen Turnhout gaat heel belangrijk worden. Die match staat met stip in de agenda, want daar hebben we nog iets goed tegen te maken na die 0-7-nederlaag in de heenronde. Maar de focus ligt nu eerst op Beringen. In deze reeks is al vaker gebleken dat je geen enkele tegenstander mag onderschatten. We hebben echter voldoende kwaliteiten om ook nu weer het verschil te kunnen maken.”

Terug in vorm

KFC Diest lijkt inderdaad net op tijd zijn goede vorm teruggevonden te hebben. “Mooi toch?”, lacht Stankov. “Het zegt veel over het team en de club. Na een mindere periode hebben we draad weer opgepikt. Tegen Pelt stonden de pionnen goed. Er werd nauwelijks iets weggegeven en we wisten op de juiste momenten te scoren. Dat geeft vertrouwen. Lille en Turnhout zitten ons nog dicht op de hielen, maar we kijken niet naar de andere ploegen. Als we zelf onze vier matchen winnen, zijn we zeker van een eindrondeticket.”

Europa League

Antonio Stankov (31) arriveerde dit seizoen bij KFC Diest, samen met zijn tweelingbroer Aleksandar die aan de Warande al voor de nodige doelpunten zorgde. “Een apart verhaal”, beseft de Noord-Macedonische middenvelder. “Het kan soms raar lopen in het voetbal. Nog niet zo lang geleden speelde ik met het Armeense Jerevan nog in de Europa League en nu zit ik dus in Diest. Dat was wel even aanpassen, maar ik heb het hier prima naar mijn zin. Op welk niveau ik ook speel, ik probeer altijd belangrijk te zijn voor het team.”

Lees ook: meer voetbal derde nationale B